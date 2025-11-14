Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Cupra μόλις παρουσίασε το ισχυρότερο προσθιοκίνητο Leon στην ιστορία και το φέρνει σε δύο διαφορετικές εκδόσεις. Ο λόγος για τα Leon VZ TCR και Leon VZ, τα οποία έρχονται… από την πίστα στο δρόμο.

Το hatchback περιορισμένης έκδοσης αποτίει φόρο τιμής στο ομώνυμο αγωνιστικό αυτοκίνητο και διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 2λίτρων που αποδίδει 325 ίππους και 420 Nm ροπής. Συνδέεται με ένα επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, το οποίο επιτρέπει στο μοντέλο να επιταχύνει από 0-100χλμ./ώρα σε 5,6 δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο έχει επίσης μη περιορισμένη τελική ταχύτητα, με την εταιρία όμως να μην ανακοινώνει νούμερο.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αυτοκινήτου είναι εμφανές από απόσταση, χάρη σε ένα μπροστινό splitter, μοναδικές πλαϊνές ποδιές, έντονα γραφικά και μια πίσω μεγάλη αεροτομή. Συνοδεύονται από ένα σύστημα εξάτμισης με τέσσερις απολήξεις σε χάλκινο χρώμα και ειδικές ελαφριές ζάντες.

Το ετοιμοπόλεμο μηχανικό σύνολο και την εντυπωσιακή σχεδίαση, έρχονται να ολοκληρώσουν το Adaptive Chasis Control System και το ενσωματωμένο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης μαζί με σύστημα πέδησης υψηλής απόδοσης Akebono με εξαπίστονες δαγκάνες.

Μάλιστα, η έκδοση TCR (θα περάσει τη γραμμή παραγωγής 499 φορές), είναι τόσο έτοιμη για την πίστα που τα εμπρός καθίσματα έχουν ζώνες ασφαλείας 4 σημείων, ενώ τα πίσω μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για μείωση του βάρους.

Εάν πάλι η TCR σας φαίνεται πολύ ακραία και πιστάδικη, θα κυκλοφορήσει και μία πιο ήπια σχεδιαστικά έκδοση, η οποία όμως θα έχει το ίδιο μηχανικό σύνολο και ιπποδύναμη. Αυτή, η πιο… απλή Leon VZ έκδοση, αποκτά ένα λιγότερο φανταχτερό σχεδιαστικό πακέτο, ενώ παράλληλα θα περάσει τη γραμμή παραγωγής 1.500 φορές.

Ποιο διαλέγετε;