Η Xiaomi δεν έχει κρύψει τις διαθέσεις της να έρθει στην Ευρώπη με αξιώσεις. Και τα “ευρωπαικά διαπιστευτήρια” έρχονται μετά από μερικούς καλούς γύρους στην “Πράσινη Κόλαση”, την πίστα που για πολλούς αποτελεί το απόλυτο τεστ για ένα όχημα.

Μετά τον απίθανο χρόνο που πραγματοποίησε το ηλεκτρικό sedan SU7 Ultra (7:04.957), καταρρίπτοντας το ρεκόρ που μέχρι τότε κατείχε η Porsche Taycan Turbo GT (η οποία τελικά το κατέρριψε ξανά), τώρα η κινεζική φίρμα έκανε νέο ρεκόρ. Αυτή τη φορά, το νέο YU7 GT της, κατάφερε να γίνει το ταχύτερο SUV παραγωγής στην ιστορία της πίστας, με χρόνο μόλις 7 λεπτά και 34.931.

Με αυτό τον χρόνο κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το Audi RS Q8 Performance με χρόνο 7:36.698. Πίσω του άφησε επίσης και τη Porsche Cayenne Turbo GT, δείχνοντας πως πλέον οι Κινέζοι δεν παίζουν απλά στο παιχνίδι των επιδόσεων, αλλά διεκδικούν κορυφές.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως το YU7 GT δεν είναι κάποιο πρωτότυπο αγωνιστικό όχημα. Πρόκειται για έκδοση παραγωγής που θα παρουσιαστεί επίσημα στις 21 Μαΐου στην Κίνα και σύμφωνα με τις πληροφορίες αποδίδει σχεδόν 990 ίππους από δύο ηλεκτροκινητήρες. Η Xiaomi μάλιστα δηλώνει πως το μοντέλο έχει τελική ταχύτητα 300 χλμ./ώρα και ηλεκτρική αυτονομία έως 705 χιλιόμετρα βάσει του κινεζικού κύκλου CLTC. Το SUV χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800V και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μπορεί να φορτίσει από το 10 στο 80% σε μόλις 12 λεπτά.

Εμφανισιακά, το YU7 GT μόνο διακριτικό δεν το λες. Έχει φαρδύ αμάξωμα, μεγάλες εισαγωγές αέρα, επιθετικούς προφυλακτήρες, τεράστιες ζάντες 21 ιντσών και αεροδυναμικά βοηθήματα που θυμίζουν περισσότερο hypercar παρά οικογενειακό SUV.

Σε μια εποχή πάντως όπου οι περισσότεροι κατασκευαστές προσπαθούν ακόμη να βρουν την ισορροπία τους στην ηλεκτροκίνηση, μία εταιρεία που ξεκίνησε φτιάχνοντας smartphones, πηγαίνει στο Nürburgring και φεύγει με ρεκόρ. Που λέτε να φτάσει;