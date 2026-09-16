Ένα Nissan που μέχρι σήμερα δεν είχε πατήσει ποτέ επίσημα τους τροχούς του στην Ευρώπη ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό του στην αγορά, και μάλιστα με έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Ο λόγος για το Nissan Kicks, το οποίο θα αποκτήσει ευρωπαϊκή έκδοση με το υβριδικό σύστημα e-Power και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland της Βρετανίας.

Το Kicks έρχεται επιτέλους στην Ευρώπη

Το Kicks παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016 και μέσα σε μία δεκαετία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικά παγκόσμια μοντέλα της Nissan. Μέχρι σήμερα όμως η Ευρώπη ήταν μία από τις μεγάλες αγορές που δεν είχαν γνωρίσει επίσημα το συγκεκριμένο crossover. Η δεύτερη γενιά του Kicks παρουσιάστηκε το 2024 και πλέον η Nissan ετοιμάζεται να το φέρει και στην Ευρώπη, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και με την τελευταία γενιά του e-Power.

Το μοντέλο έχει ήδη ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από το λανσάρισμά του, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό είναι για τη Nissan σε διεθνές επίπεδο. Στην Ευρώπη θα τοποθετηθεί στην κατηγορία των B-SUV, δηλαδή στην ίδια ευρύτερη κατηγορία με το Juke, ενώ πάνω από αυτό θα βρίσκεται το μεγαλύτερο Qashqai.

Το «ηλεκτρικό» που δεν φορτίζει στην πρίζα

Το ευρωπαϊκό Kicks θα χρησιμοποιεί την τρίτη γενιά του e-Power, ενός συστήματος που διαφοροποιείται σημαντικά από τα συμβατικά υβριδικά. Στην περίπτωση του e-Power, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα. Ο βενζινοκινητήρας δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς. Ο ρόλος του είναι να λειτουργεί ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την μπαταρία και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Έτσι, η αίσθηση στην οδήγηση παραμένει περισσότερο κοντά σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, χωρίς όμως να απαιτείται φόρτιση από εξωτερική πηγή.

Στο νέο Kicks το σύστημα συνδυάζεται με έναν 1.4 λίτρων βενζινοκινητήρα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η διπλή οθόνη 12,3 ιντσών, με τη μία να λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας οργάνων και την άλλη ως οθόνη του συστήματος infotainment, το οποίο ενσωματώνει υπηρεσίες Google.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζουν και τα καθίσματα Zero Gravity, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με στόχο τον περιορισμό της κόπωσης. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία εφαρμόζεται τόσο στα εμπρός όσο και στα πίσω καθίσματα. Σε επίπεδο ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει τη σουίτα 360° Safety Assist, στον βασικό εξοπλισμό της οποίας περιλαμβάνεται το ημιαυτόνομο σύστημα ProPILOT. Παράλληλα, το Intelligent Around View Monitor προσφέρει λειτουργίες όπως «αόρατο καπό» (Invisible Hood View), ευρυγώνια προβολή προς τα εμπρός και 3D View.

Sunderland: Ένα εργοστάσιο με 40 χρόνια ιστορίας

Το εργοστάσιο της Nissan στη βορειοανατολική Αγγλία συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας, καθώς η παραγωγή ξεκίνησε το 1986 με το Bluebird. Στις τέσσερις δεκαετίες που ακολούθησαν από τη γραμμή παραγωγής του έχουν περάσει μοντέλα όπως τα Primera, Micra, Almera, Note, Qashqai, Juke και Leaf. Μάλιστα, το Sunderland έχει πλέον ξεπεράσει το ορόσημο των 12 εκατομμυρίων οχημάτων που έχουν κατασκευαστεί συνολικά.

Παράλληλα, η Nissan παράγει εκεί το Qashqai, το Juke και το νέο ηλεκτρικό Leaf, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερα σημαντικό κόμβο για την ευρωπαϊκή παραγωγή της εταιρείας.

Με την άφιξη του Kicks, η Nissan ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στα crossover

Το Juke παραμένει το μικρότερο μοντέλο της οικογένειας, το Kicks θα τοποθετηθεί στην ίδια ευρύτερη κατηγορία των B-SUV με διαφορετική προσέγγιση, ενώ το Qashqai θα συνεχίσει να αποτελεί το μεγαλύτερο C-SUV.