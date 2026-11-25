Από τα 46 νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά το τελευταίο δωδεκάμηνο προκρίθηκαν 10 αυτοκίνητα. Ένα από αυτά είναι το Nissan MICRA. Η ιστορία του Micra ξεκινά το 1982. Είναι ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα της ιαπωνικής μάρκας. Έχει διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει έξι γενιές Micra. Το 1993 κατέκτησε τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς», γράφοντας ιστορία ως το πρώτο ιαπωνικό μοντέλο που απέσπασε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σήμερα, η έκτη γενιά του MICRA σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του μοντέλου, περνώντας για πρώτη φορά στην αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Με σύγχρονο σχεδιασμό, συμπαγείς διαστάσεις και προηγμένες τεχνολογίες, διατηρεί τον αστικό χαρακτήρα που το καθιέρωσε, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής μετακίνησης.

Έχει μήκος 3.974χλστ. πλάτος 1.772χλστ. και ύψος 1.499χλστ. ενώ έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη, όπου και θα κατασκευάζεται. Σίγουρα δεν μοιάζει εμφανισιακά με κανένα άλλο στην αγορά, έχοντας ως μοναδική σχεδιαστική υπογραφή τα στρογγυλά λεπτά φώτα (παραπομπή σε παλαιότερη γενιά), τόσο μπροστά όσο και πίσω. Τη μοντέρνα εικόνα συμπληρώνουν οι στάνταρ 18άρες ζάντες και μία πλουσιότατα χρωματική γκάμα με δεκάδες επιλογές μονόχρωμων και δίχρωμων επιλογών.

Προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh και 52 kWh, με αυτονομία έως 317 και 416 χιλιόμετρα αντίστοιχα (WLTP).

Η συγκριτική αξιολόγηση των δέκα φιναλίστ από τα 26 μέλη της κριτικής επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ η ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου.