Το Nissan Qashqai, το μοντέλο που συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της κατηγορίας των compact SUV, γίνεται πιο προσιτό στην ελληνική αγορά, χάρη στη νέα εμπορική προσφορά της Nissan. Η τιμή του ξεκινά πλέον από τα 26.490 ευρώ, ενώ το συνολικό όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.100 ευρώ. Πρόκειται για μία κίνηση που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα την πρόταση του ιαπωνικού SUV, το οποίο έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μία από τις αναγνωρίσιμες παρουσίες της κατηγορίας, συνδυάζοντας οικογενειακό χαρακτήρα, άνεση, τεχνολογία και σύγχρονη σχεδίαση.

Στην καρδιά του Qashqai βρίσκεται ο κινητήρας βενζίνης 1.3 λίτρων, απόδοσης 158 ίππων, με ήπια υβριδική τεχνολογία. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει σχεδιαστεί με στόχο να ενισχύει την αποδοτικότητα στην καθημερινή χρήση, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ισχύ για τις μετακινήσεις στην πόλη και τα ταξίδια.

Η εισαγωγική έκδοση Unique διατίθεται με δύο επιλογές μετάδοσης, ώστε ο αγοραστής να επιλέξει εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του. Συγκεκριμένα, το Nissan Qashqai 1.3 158 PS Unique με χειροκίνητο κιβώτιο ξεκινά από 26.490 ευρώ, ενώ η αντίστοιχη έκδοση με αυτόματο κιβώτιο X-Tronic διατίθεται από 28.990 ευρώ.

Άνεση, τεχνολογία και οικογενειακός χαρακτήρας

Το Qashqai εξακολουθεί να ποντάρει στην ισορροπία που αναζητά κανείς από ένα σύγχρονο C-SUV. Η δυναμική εξωτερική σχεδίαση συνδυάζεται με ένα σύγχρονο εσωτερικό, ψηφιακές οθόνες, συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και πρακτικές λύσεις για την καθημερινότητα. Στην έκδοση Unique, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οθόνη πολυμέσων αφής 12,3 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες στάθμευσης πίσω στοιχεία που διευκολύνουν την οδήγηση και τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον.

Παράλληλα, οι χώροι της καμπίνας και ο χώρος αποσκευών διατηρούν τον οικογενειακό προσανατολισμό του μοντέλου, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για τις καθημερινές διαδρομές όσο και για τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Qashqai διατίθεται και με την τεχνολογία e-POWER, την οποία είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά στη σχετική δοκιμή μας. Σε αυτή την έκδοση, οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε πρίζα. Πρόκειται για διαφορετική τεχνολογική πρόταση, με στόχο την αμιγώς ηλεκτρική αίσθηση στην οδήγηση και την αποδοτικότητα.

Με τη νέα τιμή εκκίνησης των 26.490 ευρώ, το Nissan Qashqai ενισχύει την παρουσία του στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των οικογενειακών SUV, προσφέροντας περισσότερους λόγους σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο αυτοκίνητο.