Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όταν κάποιος σκέφτεται το Nissan X-Trail, σκέφτεται άνεση για μία οικογένεια, ουδέτερη-κομψή εμφάνιση που ταιριάζει σε κάθε οικογενειάρχη και μεγάλους χώρους. Οι Ιάπωνες όμως αποφάσισαν πως υπάρχουν οικογενειάρχες που τους αρέσουν όλα τα παραπάνω, όμως θέλουν να απολαμβάνουν και πιο σπορ συμπεριφορές (και εμφανίσεις). Και έτσι, η Nismo έβαλε το χέρι της στο X-Trail και του δυναμίτισε το DNA.

Το SUV αποκτά ένα εμφανές μπροστινό splitter με το λογότυπο Nismo, πλαϊνές ποδιές και έναν πίσω διαχύτη με φως φρένων τύπου F1, όλα με τα χαρακτηριστικά κόκκινα στοιχεία της υπο-μάρκας επιδόσεων της Nissan. Σύμφωνα με την Εταιρεία, το bodykit δεν είναι μόνο για επίδειξη, καθώς μειώνει την άνωση κατά 29%, σε σύγκριση με το βασικό X-Trail.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το αποκλειστικό σετ ζαντών αλουμινίου 20 ιντσών από την Enkei, με σχεδιασμό που βελτιώνει την ψύξη των φρένων. Οι νέες αυτές ζάντες φορούν φαρδύτερα ελαστικά Michelin Pilot Sport EV για πρόσθετη πρόσφυση στην άσφαλτο. Παράλληλα, η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει την αποκλειστική για τη Nismo απόχρωση Stealth Gray με μια οροφή Super Black σε αντίθεση και τις προαναφερθείσες κόκκινες πινελιές.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα διαθέτει μαύρη ταπετσαρία με κόκκινες ραφές και ασορτί ένθετα. Η σπορ ατμόσφαιρα τονίζεται από τα προαιρετικά σπορ καθίσματα Recaro με ενσωματωμένα προσκέφαλα, τα οποία είναι επενδυμένα με δέρμα και Alcantara. Εκτός από την προσφορά μεγαλύτερης στήριξης, αυτά τα καθίσματα διαθέτουν επίσης μηχανισμό ηλεκτρικής ανάκλισης και θέρμανση, ώστε να μην θυσιάζεται η άνεση. Ενώ το στάνταρ X-Trail διατίθεται επίσης με επταθέσια διαμόρφωση, το Nismo είναι αυστηρά πενταθέσιο.

Ενώ μια έκδοση Nismo συνήθως προσφέρει περισσότερη ισχύ, το μοντέλο διατηρεί το στάνταρ σύστημα e-Power. Αυτή η αυτοφορτιζόμενη υβριδική διάταξη συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων που λειτουργεί ως γεννήτρια με δύο ηλεκτροκινητήρες, παράγοντας συνολική ισχύ 215 ίππων και 525 Nm ροπής.

Ωστόσο, οι μηχανικοί της Nismo επικεντρώθηκαν στην αναβάθμιση του πλαισίου και των ηλεκτρονικών του SUV, καθιστώντας το πολύ πιο φιλικό προς τους ελικοειδείς δρόμους. Το X-Trail Nismo είναι το πρώτο Nissan που διαθέτει αμορτισέρ Kayaba Swing Valve, τα οποία λέγεται ότι ελαχιστοποιούν τις κλίσεις του αμαξώματος χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.

Επιπλέον, το στάνταρ ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE έχει επαναρυθμιστεί για μεγαλύτερη κατανομή ισχύος στον πίσω άξονα, βελτιώνοντας παράλληλα τις ικανότητες κατανομής ροπής των μπροστινών τροχών. Τέλος, η μονάδα ελέγχου οχήματος (VCM) έχει επίσης τροποποιηθεί, με τη λειτουργία Sport να δίνει προτεραιότητα στην απόκριση του γκαζιού και του τιμονιού.

Η κυκλοφορία του X-Trail Nismo στην ιαπωνική αγορά έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου, με τιμή από 5.416.400 γιεν (36.700 δολάρια). Πάντως δεν είναι ακόμη σαφές εάν η Nissan θα διατηρήσει το X-Trail Nismo αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ή θα το επεκτείνει σε άλλες περιοχές.