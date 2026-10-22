Οι υπερβολικά θορυβώδεις εξατμίσεις και οι παράνομες μετατροπές μπορεί να κοστίσουν πολύ ακριβά στους οδηγούς στο Ντουμπάι, καθώς οι αστυνομικές Αρχές της πόλης έχουν εντείνει τους ελέγχους στους δρόμους, επιβάλλοντας χιλιάδες πρόστιμα και απομακρύνοντας από την κυκλοφορία εκατοντάδες οχήματα που παραβίαζαν τους σχετικούς κανόνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία του Ντουμπάι, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 7.735 παραβάσεις που σχετίζονταν είτε με υπερβολικό θόρυβο, είτε με μη εγκεκριμένες μετατροπές στον κινητήρα και το πλαίσιο. Την ίδια περίοδο, 1.630 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων παραβάσεων.

Η εκστρατεία δεν αφορά μόνο την ηχορύπανση. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη έγκριση μπορούν να δημιουργήσουν ζητήματα ασφάλειας, ενώ οι ιδιαίτερα θορυβώδεις εξατμίσεις προκαλούν ενόχληση στους κατοίκους, ειδικά τις νυχτερινές ώρες.

Περισσότερες από 7.700 παραβάσεις σε εννέα μήνες

Τα στοιχεία της Αστυνομίας αποκαλύπτουν ότι οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες παραβάσεων. Η πρώτη αφορά τα οχήματα που προκαλούν υπερβολικό θόρυβο. Σε αυτή την κατηγορία καταγράφηκαν 2.045 παραβάσεις, ενώ 333 αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις μη εγκεκριμένες μετατροπές στον κινητήρα ή στο πλαίσιο. Εδώ οι αριθμοί ήταν ακόμη μεγαλύτεροι, καθώς καταγράφηκαν 5.690 παραβάσεις, με 1.297 οχήματα να απομακρύνονται από την κυκλοφορία.

Τα πρόστιμα

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ντουμπάι είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Για την οδήγηση οχήματος που προκαλεί υπερβολικό θόρυβο, το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ντιράμ, δηλαδή περίπου 550 ευρώ, ενώ στον οδηγό καταλογίζονται και 12 μαύροι βαθμοί στην άδεια οδήγησης. Για τις μη εγκεκριμένες μετατροπές στον κινητήρα ή στο πλαίσιο, το πρόστιμο είναι 1.000 ντιράμ, περίπου 250 ευρώ, με την ίδια επιβάρυνση των 12 μαύρων βαθμών. Επιπλέον, προβλέπεται ακινητοποίηση του οχήματος για 30 ημέρες.

Οι κυρώσεις δεν περιορίζονται, πάντως, στο αρχικό πρόστιμο. Ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για την απελευθέρωση του οχήματος και την παραμονή του στον χώρο φύλαξης, πριν αυτό επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του.

Έρχονται συσκευές εντοπισμού των θορυβωδών αυτοκινήτων

Η Αστυνομία του Ντουμπάι δεν σκοπεύει να περιοριστεί στους υφιστάμενους ελέγχους καθώς προετοιμάζουν την επέκταση της χρήσης ειδικών συσκευών που θα μπορούν να εντοπίζουν και να μετρούν τον θόρυβο των οχημάτων. Στόχος είναι να εντοπίζονται ευκολότερα οι πηγές υπερβολικού θορύβου και τα οχήματα που παραβιάζουν τους σχετικούς κανόνες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Οι δυνατές εξατμίσεις και οι τροποποιημένοι κινητήρες μπορούν να διαταράξουν την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα σε κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και το Ντουμπάι δεν αποτελεί εξαίρεση.