Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Peugeot 308 είναι με διαφορά από τα πιο όμορφα και καλοστημένα μικρά οικογενειακά μοντέλα της αγοράς. Είναι ένα αντίδοτο σε όσους δεν θέλουν SUV και προτιμούν την καλύτερη οδηγική συμπεριφορά από την ψηλή θέση οδήγησης.

Η τωρινή γενιά του μοντέλου κυκλοφορεί από το 2021 και η γαλλική φίρμα (όπως ήταν αναμενόμενο), προχώρησε σε ένα δυνατό facelift, κάνοντας το 308 πιο μοντέρνο, πιο πλούσιο και πιο ευχάριστο από ποτέ. Ας δούμε τις αλλαγές.

Αρχικά να αναφέρουμε πως το 308 θα συνεχίσει να διατίθεται τόσο σε hatchback αμάξωμα όσο και σε station wagon, για όσους θέλουν ακόμα μεγαλύτερους χώρους. Σχεδιαστικά, το ανανεωμένο μοντέλο υιοθετεί όλα τα όμορφα σύγχρονα χαρακτηριστικά που έχουμε δει στα νεότερα μοντέλα της γκάμας.

Έτσι, ξεχωρίζουν πλέον οι διαιρούμενοι προβολείς, οι νέες μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα και φυσικά το σήμα κατατεθέν, οι χαρακτηριστικές νυχιές που γίνονται ακόμα πιο… άγριες. Το σήμα της μάρκας για πρώτη φορά είναι φωτιζόμενο ενώ εντελώς νέας σχεδίασης είναι οι ζάντες αλουμινίου (17 και 18 ιντσών). Το μοντέλο παραμένει ιδιαίτερα κομψό, χωρίς να χάνει στιγμή το περιπετειώδες και σπορ παρουσιαστικό του. Μάλιστα το νέο χρώμα Lagoa Blue για το hatchback σύνολο και το Ingaro Blue για το station wagon, το ανεβάζουν ένα ακόμα επίπεδο.

Στο εσωτερικό, το 308 αποκτά την δική του έκδοση του i-Cockpit, η οποία διαθέτει μία μεγάλη οθόνη αφής 10 ιντσών ψηλά στο κέντρο του ταμπλό, αλλά και ψηφιακό πίνακα οργάνων, πίσω από το compact (χαρακτηριστικό) τιμόνι της φίρμας. Όλα είναι σε θέση για να βολεύουν τον οδηγό και μάλιστα για περισσότερη ευκολία και πιο άνετη χρήση κατά την οδήγηση, υπάρχουν και φυσικά πλήκτρα κάτω από την κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment.

Το hi-tech προφίλ του μοντέλου είναι αναβαθμισμένο και μεταξύ άλλων φέρνει ένα σύστημα Focal Premium Hi-Fi με 10 ηχεία, έναν οκτάχρωμο ατμοσφαιρικό φωτισμό και καθίσματα με δυνατότητα μασάζ. Παράλληλα το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας i-Connect® επωφελείται από αναβαθμίσεις μέσω ασύρματης σύνδεσης αλλά και δυνατότητα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ως η Peugeot χρησιμοποίησε για την καμπίνα, οικολογικά υλικά σε ποσοστό άνω του 30%, ενώ αθροιστικά τα ανακυκλωμένα υλικά (χάλυβας-αλουμίνιο), αγγίζουν τα 405 κιλά σε κάθε μοντέλο.

Και με ντίζελ έκδοση

Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία απομακρύνεται από τους πετρελαιοκινητήρες, η Stellantis αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το Peugeot 308 με τον τετρακύλινδρο turbodiesel BlueHDi 1,5 λίτρων. Αυτός, ο μόνος μη ηλεκτροκίνητος κινητήρας στη γκάμα, αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο οκτώ ταχυτήτων.

Το μοντέλο θα διατίθεται επίσης με έναν ήπιο υβριδικό turbo τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων που αποδίδει 145 ίππους και θα συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο έξι ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα.

Προχωρώντας σε πιο εξηλεκτρισμένα σύνολα, το 308 Plug-in Hybrid συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα με έναν turbo κινητήρα 1,6 λίτρων που αποδίδει συνολικά 195 ίππους. Η συγκεκριμένη διάταξη περιλαμβάνει ένα επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS7 και μια μπαταρία 17,2 kWh, επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως και 85 χλμ.

Τέλος, η πλήρως ηλεκτρική έκδοση e-308, διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος που αποδίδει 156 ίππους, ο οποίος λαμβάνει ενέργεια από μια μπαταρία 58,4 kWh. Η αυτονομία WLTP είναι 452 χλμ., που αντιπροσωπεύει αύξηση 37 χλμ. σε σύγκριση με το pre-facelift μοντέλο, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στις βελτιώσεις στην απόδοση της μπαταρίας και του κινητήρα. Όταν συνδέεται σε φορτιστή DC 100 kW, το EV μπορεί να φορτίσει από 20-80% σε 32 λεπτά.

Το νέο Peugeot 308 θα εξακολουθεί να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Mulhouse στη Γαλλία και θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από αυτό το φθινόπωρο. Οι τιμές θα ανακοινωθούν σύντομα.