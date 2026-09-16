Για σχεδόν 50 χρόνια, το όνομα GTI ήταν συνδεδεμένο με έναν πολύ συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου. Βενζινοκινητήρας, μπροστινή κίνηση, χειροκίνητο κιβώτιο (στις παλαιότερες γενιές) και ένα μικρό, ελαφρύ hatchback που μπορούσε να κάνει σχεδόν τα πάντα.

Τώρα όμως η Volkswagen αλλάζει τα δεδομένα

Το νέο Volkswagen ID.3 GTI είναι επίσημα το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που θα φορέσει τα τρία ιστορικά γράμματα μετά το ID. Polo GTI. Ταυτόχρονα όμως είναι το πρώτο GTI με κίνηση στους πίσω τροχούς. Και με ισχύ 326 ίππων, ξεπερνά κατά έναν ίππο το Golf GTI Edition 50 των 325 ίππων, το οποίο η Volkswagen είχε παρουσιάσει ως το ισχυρότερο GTI παραγωγής μέχρι σήμερα.

Το GTI δεν καίει πλέον βενζίνη

Η Volkswagen είχε ήδη ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026, χρονιά κατά την οποία το GTI συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής, θα φέρει στην αγορά δύο νέα ηλεκτρικά μοντέλα με το ιστορικό σήμα. Πρώτο έρχεται το μικρότερο ID. Polo GTI, ενώ το μεγαλύτερο ID.3 GTI θα ακολουθήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η ίδια η Volkswagen έχει επιβεβαιώσει ότι και τα δύο θα αποτελέσουν μόνιμο μέρος της νέας ηλεκτρικής γκάμας GTI.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 326 ίππων, ο οποίος μεταφέρει τη δύναμή του αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Η επιλογή της πίσω κίνησης είναι αποτέλεσμα της πλατφόρμας MEB, πάνω στην οποία βασίζεται το ID.3 και η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα. Η Volkswagen αναφέρει ότι το ID.3 GTI θα χρειάζεται 5,6 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική του ταχύτητα αναμένεται να φτάνει τα 200 χλμ./ώρα.

Το ID.3 GTI αποκτά ειδική ρύθμιση για την ανάρτηση DCC, τα ελατήρια και τις αντιστρεπτικές, ενώ διαθέτει και ένα αποκλειστικό GTI Mode. Με το πάτημα ενός φωτιζόμενου κουμπιού στο τιμόνι, αλλάζει ο χαρακτήρας του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, η απόκριση του γκαζιού, η υποβοήθηση του τιμονιού και η λειτουργία του πλαισίου.

601 χλμ. αυτονομία σε ένα ηλεκτρικό hot hatch

Την ενέργεια αναλαμβάνει μια μπαταρία 79 kWh καθαρής χωρητικότητας, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 601 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει έως τα 183 kW, με τη φόρτιση από το 10% έως το 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 29 λεπτά.

Εμφανισιακά, το ID.3 GTI προσπαθεί να συνδέσει το ηλεκτρικό μέλλον με την ιστορία των προηγούμενων GTI

Μια χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή ενώνει τα LED Matrix φωτιστικά σώματα, ενώ το εμπρός μέρος αποκτά γυαλιστερή μαύρη επιφάνεια και στοιχεία εμπνευσμένα από τον κόσμο των αγώνων.Η έκδοση παρουσιάζεται στο ιστορικό χρώμα Tornado Red, μια απόχρωση που έχει συνδεθεί με τα GTI των προηγούμενων δεκαετιών. Ξεχωρίζουν επίσης οι μαύρες ζάντες 20 ιντσών Wörthersee, ένα ακόμη νεύμα στην ιστορία της Volkswagen.