Υπάρχουν αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία και υπάρχουν και εκείνα που θα μπορούσαν να την είχαν αλλάξει. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει το θρυλικό Cizeta-Moroder V16T, ένα από τα πιο σπάνια και παράξενα supercars που κατασκευάστηκαν ποτέ, το οποίο ετοιμάζεται να περάσει από δημοπρασία με εκτιμώμενη αξία που φτάνει έως και τα 1,8 εκατ. δολάρια.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν είναι ένα ακόμη συλλεκτικό μοντέλο. Πρόκειται για το πρωτότυπο chassis 001, το πρώτο αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στο κοινό και το μοναδικό που φέρει το όνομα Cizeta-Moroder. Όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που ακολούθησαν ονομάστηκαν απλώς Cizeta V16T.

Η Lamborghini που δεν έγινε ποτέ

Πίσω από το project βρισκόταν ο Claudio Zampolli, πρώην μηχανικός της Lamborghini, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει το απόλυτο ιταλικό supercar. Για τη σχεδίαση επιστρατεύτηκε ο θρυλικός Marcello Gandini, ο άνθρωπος που υπέγραψε αριστουργήματα όπως η Lamborghini Countach και Diablo. Μάλιστα, αρκετοί θεωρούν πως το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου θυμίζει έντονα την αρχική πρόταση του Gandini για τη Lamborghini Diablo, πριν η εταιρεία αλλάξει το τελικό σχέδιο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα εξωπραγματικό supercar με πλάτος μεγαλύτερο ακόμη και από μια Ferrari Testarossa και με τέσσερα ανεξάρτητα αναδιπλούμενα φανάρια, δύο σε κάθε πλευρά.

Το πραγματικό highlight όμως κρυβόταν πίσω από τα καθίσματα.

Το V16T χρησιμοποιούσε έναν ατμοσφαιρικό V16 κινητήρα 6,0 λίτρων (κατασκευασμένος ουσιαστικά από την ένωση δύο κινητήρων V8 της Lamborghini Urraco σε ένα κοινό μπλοκ) με 64 βαλβίδες και οκτώ εκκεντροφόρους. Η απόδοση έφτανε τους 540 ίππους, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνούσε τα 328 χλμ./ώρα, νούμερα εξωπραγματικά για τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι το αυτοκίνητο μπορούσε να επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα από στάση σε περίπου 4 δευτερόλεπτα, επίδοση που παραμένει αξιοπρεπέστατη ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα.

Παρά τις τεχνολογικές του περγαμηνές, το Cizeta δεν κατάφερε ποτέ να γνωρίσει εμπορική επιτυχία

Η παραγωγή ξεκίνησε το 1991, όμως το υψηλό κόστος κατασκευής και η περιορισμένη ζήτηση οδήγησαν σε ελάχιστα παραγόμενα αυτοκίνητα. Συνολικά κατασκευάστηκαν μόλις λίγα κομμάτια, γεγονός που το καθιστά σήμερα ένα από τα πιο σπάνια supercars του πλανήτη.

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο ανήκε για δεκαετίες στον μουσικό παραγωγό Giorgio Moroder, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει το project στα πρώτα του βήματα. Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στις εκθέσεις του Λος Άντζελες και της Γενεύης το 1989 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας της αυτοκίνησης.