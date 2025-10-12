Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η πλήρως ηλεκτρική εποχή της Lamborghini ίσως τελικά καθυστερήσει. Μπορεί η Εταιρεία να είχε υποσχεθεί ότι το Lanzador θα ήταν το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο, τελικά όμως η ιταλική μάρκα φαίνεται να διστάζει και θα μπορούσε αντ’ αυτού να λανσάρει το GT υψηλής απόδοσης ως plug-in υβριδικό.

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα, η Εταιρεία θα αποφασίσει μέσα σε λίγες εβδομάδες αν το κομψό 2+2 grand tourer της θα λειτουργεί αποκλειστικά με μπαταρία ή θα συνδυάζει βολτ με V8, προετοιμάζοντας παράλληλα το ντεμπούτο του στην παραγωγή, στο τέλος αυτής της δεκαετίας. Το Lanzador, αποκαλύφθηκε ως πρωτότυπο το 2023 ως μια προεπισκόπηση του ηλεκτρικού μέλλοντος της Lamborghini, με αρκετά φουτουριστική εμφάνιση και υποσχέσεις για πολλά, πάρα πολλά ηλεκτρικά άλογα.

Πιο συγκεκριμένα, η Lambo ισχυρίστηκε ότι αποδίδει πάνω από 1.369 ίππους, έχοντας παράλληλα και τεχνολογία επόμενης γενιάς 980 volt, παρουσιάζοντάς την ως σύμβολο για τις μετα-βενζινοκίνητες φιλοδοξίες της. Αλλά κάπου ανάμεσα στην ιδέα και τον ισολογισμό, η πραγματικότητα έκανε την εμφάνισή της. Ο επικεφαλής της Lamborghini, Stephan Winkelmann, παραδέχεται τώρα ότι η μάρκα επανεξετάζει το σχέδιο. «Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα EV, αλλά νομίζω ότι είναι μια κακή προσφορά για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αγοραστές της Lamborghini «δεν βλέπουν τα EV ως εναλλακτική λύση σήμερα».

Αν η απόφαση τελικά το κάνει υβριδικό, να περιμένετε κάποιο οικείο υλικό στο προσκήνιο. Τα συστήματα plug-in από τα νέα Temerario και Urus SE είναι έτοιμα για τη Lazante, συνδυάζοντας έναν V8 twin-turbo με ηλεκτρική υποβοήθηση τόσο για την ισχύ, όσο και για τις εκπομπές ρύπων. Κατά ειρωνικό τρόπο, η Urus προοριζόταν επίσης να γίνει πλήρως ηλεκτρική, πριν η Lamborghini αλλάξει αθόρυβα πορεία νωρίτερα φέτος.

Μια μετάβαση στην ισχύ PHEV για το Lanzador θα έθετε τη Lamborghini ελαφρώς εκτός συγχρονισμού με τη Ferrari, η οποία ετοιμάζεται να παρουσιάσει σύντομα το πρώτο της EV, το crossover Elettrica. “Δεν έχει σημασία τι μπορείς να πετύχεις στην τεχνολογία, έχει σημασία τι θέλει ο πελάτης”, δήλωσε πρόσφατα ο επικεφαλής της Lamborghini.

Σε ποιον κινητήρα θα δίνατε το πράσινο φως αν ήσασταν στη θέση του Winkelmann;