Η ηλεκτροκίνηση στην πόλη αποκτά πλέον τον δικό της, ανατρεπτικό χαρακτήρα με την άφιξη του νέου CUPRA RAVAL στην ελληνική αγορά. Αποτελώντας το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της φίρμας -μετά τα επιτυχημένα BORN και TAVASCAN- το RAVAL δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός συμβατικού οχήματος μηδενικών ρύπων. Αντίθετα, ενσαρκώνει στο έπακρο το DNA της CUPRA, φέρνοντας έντονη προσωπικότητα, δυναμισμό και συναίσθημα σε όσους αρνούνται να συμβιβαστούν με μια απλή, διεκπεραιωτική καθημερινή μετακίνηση.

Με έντονη σχεδίαση, σύγχρονες τεχνολογίες και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το νέο RAVAL- βασίζεται στη νέα πλατφόρμα MEB+, σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στη Βαρκελώνη- εκφράζει τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων της CUPRA (*) και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει αυτοκίνητα που συνδυάζουν την καθημερινή πρακτικότητα με τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Το όνομά του προέρχεται από το El Raval, μία από τις πιο αυθεντικές και αντισυμβατικές γειτονιές της Βαρκελώνης. Έναν τόπο γεμάτο ενέργεια, πολιτισμό, δημιουργικότητα και διαφορετικές επιρροές – στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της ταυτότητας του νέου μοντέλου.

Με μήκος 4.046 mm, πλάτος 1.784 mm, ύψος 1.514 mm και μεταξόνιο 2.599 mm, το CUPRA RAVAL διατηρεί συμπαγείς αναλογίες, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στους διαθέσιμους χώρους. Ο χώρος αποσκευών των 441 λίτρων ενισχύει ακόμη περισσότερο την καθημερινή χρηστικότητα, προσφέροντας δυνατότητες που ξεπερνούν τα όρια ενός τυπικού compact hatchback. Η δυναμική σιλουέτα, οι έντονες γραμμές και οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες δημιουργούν μια ισχυρή παρουσία στον δρόμο.

Στο σχεδιαστικό του DNA ξεχωρίζουν οι Matrix LED προβολείς, οι κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών και τα φωτιζόμενα λογότυπα CUPRA εμπρός και πίσω. Στο εσωτερικό, το πλήρως οδηγοκεντρικό cockpit, η σπορ θέση οδήγησης και τα καθίσματα CUP Bucket ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η CUPRA δίνει παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομίκευση. Το RAVAL προσφέρεται με νέες χρωματικές επιλογές, μεταξύ των οποίων το ιριδίζον Plasma, αποκλειστικά ματ φινιρίσματα και δύο συνδυασμούς δίχρωμης οροφής. Η γκάμα των ζαντών περιλαμβάνει έως και οκτώ διαφορετικά σχέδια, σε διαστάσεις 17, 18 και 19 ιντσών.

Η CUPRA με το νέο RAVAL, μεταφέρει τη χαρακτηριστική σχεδιαστική και οδηγική της φιλοσοφία στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, προτείνοντας ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει ηλεκτροκίνηση, επιδόσεις, πρακτικότητα και συναίσθημα, με ξεκάθαρα αντισυμβατικό χαρακτήρα.

Στην Ελληνική αγορά το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της CUPRA διατίθεται με προωθητικό πρόγραμμα λανσαρίσματος €2.000 για όλες τις εκδόσεις, διαμορφώνοντας την τιμή εκκίνησης στα €25.900. Με την αξιοποίηση της επιπρόσθετης κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η αρχική τιμή του ανέρχεται στα €22.900 καθιστώντας το ακόμη πιο προσιτό και ελκυστικό για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση.

(*) Το αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη στα CUPRA Garages του Δικτύου CUPRA σε όλη την Ελλάδα, ενώ θα κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Ελληνικό κοινό στη διάρκεια της προσεχούς έκθεσης Auto Athina 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo