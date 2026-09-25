Ο Fernando Alonso έχει αποδείξει ότι η αγάπη του για τα αυτοκίνητα δεν περιορίζεται στα μονοθέσια της Formula 1. Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin έχει στην κατοχή του μια συλλογή από σπάνια και πανάκριβα μοντέλα, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο της προσοχής για τις νέες αποκτήσεις του.

Πριν λίγους μήνες, απέκτησε μία Pagani Zonda Diamande Verde αξίας 10 εκατ. δολαρίων η οποία είχε πωλητήριο εδώ και δύο χρόνια. Αυτή τη φορά, τα βλέμματα στράφηκαν σε μία Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, η οποία εθεάθη να κινείται στους δρόμους του Μονακό με τον Αλόνσο πίσω από το τιμόνι.

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Δεν πρόκειται όμως για μια συνηθισμένη Veyron, αλλά για ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο αυτοκίνητο, γνωστό ως πλαίσιο 8.100, που έχει χαρακτηριστεί ως η ακριβότερη Veyron που κατασκευάστηκε ποτέ, λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής και των εκτεταμένων εξατομικευμένων παρεμβάσεων. Ωστόσο, η τελική τιμή στην οποία ενδέχεται να αποκτήθηκε από τον Αλόνσο δεν έχει γίνει γνωστή.

Το αμάξωμα που χρειάστηκε περισσότερους από 20 τόνους αλουμινίου

Η συγκεκριμένη Veyron ξεχωρίζει αμέσως από το αμάξωμά της. Αντί για μια συμβατική βαφή, διαθέτει γυαλισμένο αλουμίνιο που δημιουργεί μια σχεδόν καθρεφτιζόμενη επιφάνεια, σε συνδυασμό με εκτεθειμένα τμήματα ανθρακονημάτων.

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Η κατασκευή της βασίστηκε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική ιδέα καθώς τα ειδικά πάνελ του αμαξώματος κατεργάστηκαν από συμπαγή μπλοκ αλουμινίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, για την παραγωγή τους χρειάστηκαν περισσότερα από 20.000 κιλά αλουμινίου ως πρώτη ύλη, ενώ η Bugatti χρειάστηκε να αναπτύξει ειδικά προγράμματα σχεδιασμού και κατεργασίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν μοιάζει με καμία άλλη Veyron. Η γυαλιστερή μεταλλική επιφάνεια συνδυάζεται με κόκκινο δερμάτινο εσωτερικό, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη αντίθεση ανάμεσα στην ψυχρή όψη του αλουμινίου και τη ζεστασιά της καμπίνας.

Η παραγγελία που αρχικά δεν ήθελε να αναλάβει η Bugatti

Ο πρώτος ιδιοκτήτης της, εμπνευσμένος από τη Veyron 16.4 Pur Sang, ζήτησε από τη Bugatti να δημιουργήσει μια μοναδική Grand Sport Vitesse με ειδικά κατεργασμένα πάνελ αλουμινίου. Η αρχική πρόταση φέρεται να απορρίφθηκε, καθώς το κόστος και η πολυπλοκότητα της κατασκευής θεωρήθηκαν υπερβολικά. Όμως ο πελάτης επέμεινε στην ιδέα του και φέρεται να απείλησε ότι θα ακυρώσει άλλες παραγγελίες του. Τελικά, η Bugatti προχώρησε στην υλοποίηση του πρότζεκτ, δημιουργώντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα αυτοκίνητα της σειράς Veyron.

1.200 ίπποι και τελική ταχύτητα 410 χλμ./ώρα

Πίσω από την ιδιαίτερη εμφάνιση βρίσκεται ο τετραπλά υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας W16 των 8 λίτρων που αποδίδει 1.200 ίππους και 1.500 Nm ροπής, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 410 χλμ./ώρα.