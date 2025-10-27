Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με ολοένα και περισσότερα μοντέλα από το παρελθόν, να επιστρέφουν στο σήμερα με νέα σχεδιαστική ταυτότητα και σύγχρονες πινελιές, η σχεδιαστική ομάδα της Skoda πειραματίστηκε και με το σπάνιο 1000MBX. Το αποτέλεσμα, είναι εντυπωσιακό.

Το 1000 MBX έκανε το ντεμπούτο του το 1966, με μόνο 1.403 μονάδες να παράγονται πριν από τη διακοπή της παραγωγής του το 1969 και ήταν ουσιαστικά ένα δίθυρο κουπέ με τον κινητήρα πίσω και την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Τροφοδοτούνταν από κινητήρα 988 κ.εκ., οποίος απέδιδε μόλις 42 ίππους, ενώ το 1968 ακολούθησε μια ισχυρότερη έκδοση (1100 MBX), με κινητήρα 1.107 κ.εκ. και ισχύ 52 ίππων.

Όπως και το πρωτότυπο, έτσι και η αναβίωση της Skoda έχει ένα οβάλ σχήμα που παραλείπει εντελώς τις ακμές αλλά και τις κολόνες Β. Διαθέτει τέσσερις συρόμενες πόρτες για πρόσβαση σε δύο μπροστινά καθίσματα και δύο πίσω ανακλινόμενα. Φυσικά, όπως ορίζει η εποχή, κάμερες έχουν πάρει τη θέση των καθρεφτών, υπάρχουν στενόμακρα LED φώτα αλλά και μία αερανάρτηση για ρυθμιζόμενη από το έδαφος απόσταση.

Στο εσωτερικό, το ψηφιακό σύνολο περιλαμβάνει αρκετές έξυπνες πινελιές, όπως έναν ασυνήθιστο γυάλινο πίνακα οργάνων πάνω στο τιμόνι αλλά και έλλειψη κονσόλας.

Ο Antti Savio της Skoda χειρίστηκε τον εξωτερικό σχεδιασμό, ενώ ο David Stingl ανέλαβε την καμπίνα. Το δίδυμο ολοκλήρωσε το έργο σε μόλις τέσσερις εβδομάδες για τη σειρά «Icons Get a Makeover» της μάρκας, η οποία πρόσφατα επανασχεδίασε και το κουπέ 110 R. Η τελευταία πραγματική ιδέα που φέρει τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid και εξελίσσεται σε όχημα παραγωγής είναι το Vision O, ένα μεγάλο ηλεκτρικό wagon που αναμένεται σε λίγα χρόνια.

Πάντως τόσο το σύγχρονο 1000MBX, όσο και τα συναρπαστικά παράπλευρα έργα από την ομάδα σχεδιασμού, δυστυχώς δεν θα προοριστούν ποτέ για τις εκθέσεις, καθώς παραμένουν υποθετικά έργα.