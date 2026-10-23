Η Skoda αναβαθμίζει τη γκάμα του Kodiaq, παρουσιάζοντας δύο σημαντικές προσθήκες για το μεγάλο SUV της. Από τη μία, η νέα κορυφαία έκδοση Laurin & Klement δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πολυτέλεια και την άνεση. Από την άλλη, το plug-in hybrid σύστημα κίνησης γίνεται ισχυρότερο, φτάνοντας πλέον τους 272 ίππους.

Οι ανακοινώσεις συμπίπτουν με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την παρουσίαση του Kodiaq. Από το ντεμπούτο του, το 2016, το μοντέλο έχει σημειώσει 1,2 εκατομμύρια πωλήσεις σε 70 αγορές παγκοσμίως.

Skoda Kodiaq Laurin & Klement: Περισσότερη πολυτέλεια

Η νέα Laurin & Klement έκδοση τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας και ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις χάρη σε συγκεκριμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό. Στο εξωτερικό, διαθέτει ασημί ράγες οροφής, προφυλακτήρες και πλευρικά μαρσπιέ στο χρώμα του αμαξώματος, καθώς και ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου. Τα λογότυπα Laurin & Klement στο αμάξωμα και στην καμπίνα υπογραμμίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της έκδοσης.

Στο εσωτερικό, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι τα καθίσματα με λειτουργία μασάζ, με τη Skoda να δίνει έμφαση στην άνεση των επιβατών.

Plug-in hybrid με 272 ίππους και ταχεία φόρτιση

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά το plug-in hybrid Kodiaq, του οποίου η συνδυαστική ισχύς αυξάνεται από τους 204 στους 272 ίππους. Πρόκειται για αύξηση κατά 68 ίππους σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Το σύστημα συνδυάζει τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.5 TSI, απόδοσης 177 ίππων, με ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων. Η συνολική ισχύς του υβριδικού συστήματος φτάνει τους 272 ίππους.

Η μπαταρία έχει μικτή χωρητικότητα 25,7 kWh και ωφέλιμη χωρητικότητα 19,7 kWh. Παράλληλα, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) με ισχύ έως 50 kW, διευκολύνοντας την επαναφόρτιση κατά τη διάρκεια στάσεων σε μεγαλύτερα ταξίδια. Η επιπλέον ισχύς προκύπτει από βελτιώσεις στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και αναθεωρήσεις στο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος κίνησης.

Με αυτές τις προσθήκες, η Skoda ενισχύει τόσο τον εξοπλισμό όσο και την plug-in hybrid πρόταση του Kodiaq, δέκα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του μοντέλου.