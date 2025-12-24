Η παγκόσμια ομάδα της smart γιορτάζει μία ακόμη σημαντική διάκριση για το αμιγώς ηλεκτρικό smart #5 τη χρονιά που έκανε την πρεμιέρα του στην Ευρώπη: στη Νορβηγία, το νέο οικογενειακό SUV της μάρκας αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026. Ανάμεσα σε περίπου 30 υποψήφια οχήματα, το πρώτο premium SUV στην ιστορία της μάρκας συγκαταλέχθηκε στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Στον τελικό γύρο, το smart #5 επικράτησε με σαφή διαφορά.

Ο Dirk Adelmann, Διευθύνων Σύμβουλος της smart Europe, δήλωσε: «Το ευέλικτο οικογενειακό μας SUV, το smart #5, βρέθηκε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη φέτος. Αυτό το βραβείο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να αποχαιρετήσουμε το 2025. Η Νορβηγία είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση – μια αγορά όπου η εξηλεκτρισμένη μετακίνηση δεν είναι το μέλλον αλλά το σήμερα και όπου οι πελάτες και ο ειδικός Τύπος συγκαταλέγονται στους πιο έμπειρους ειδικούς ηλεκτρικής κινητικότητας παγκοσμίως. Η αναγνώριση σε μια τέτοια αγορά έχει επομένως εξαιρετική σημασία για εμάς. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή την επιτυχία και για τις ομάδες της smart στη Σκανδιναβία που εργάζονται με τέτοιο πάθος για τη μάρκα».

Το smart #5 έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά τιμήθηκε με το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award , καθώς και με αξιολόγηση πέντε αστέρων για την ασφάλεια από τον οργανισμό EuroNCAP . Η πρόσθετη διάκριση ως Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 στη Νορβηγία, μία από τις πλέον καθιερωμένες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, υπογραμμίζει τη φιλοδοξία της smart να προσφέρει με συνέπεια premium σχεδίαση, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και εξαιρετική εμπειρία χρήστη σε ολόκληρη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα προϊόντων της.

Το πιο ευρύχωρο, ευέλικτο και τεχνολογικά προηγμένο smart που κατασκευάστηκε ποτέ

Σχεδιασμένο για αστικό περιβάλλον αλλά και πολύ πέρα από αυτό, το smart #5 θέτει νέα πρότυπα χάρη στο αποδοτικό σύστημα κίνησης και την προηγμένη πλατφόρμα 800 volt. Όλες οι εκδόσεις από το smart #5 Pro+ και άνω εξοπλίζονται με μπαταρία Λιθίου Νικελίου Μαγγανίου Κοβαλτίου (NCM) 100 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC 4C με μέγιστη ισχύ έως 400 kW . Στην καρδιά του ψηφιακού οικοσυστήματος του smart #5 βρίσκεται το chipset AMD V2000 τελευταίας γενιάς, το οποίο τροφοδοτεί ένα διαισθητικό και άμεσης απόκρισης σύστημα διεπαφής ανθρώπου–μηχανής (HMI). Το smart #5 διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, όπως αερόσακους κουρτίνας σε σχήμα V, αερόσακους καθίσματος και ζώνες ασφαλείας ενσωματωμένες στα καθίσματα, ενισχύοντας τη δέσμευση της smart στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Το υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο εξισορροπεί επιδόσεις και χαμηλό βάρος, αξιοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής και κράματα αλουμινίου για αυξημένη ακαμψία και προστασία. Η ασφάλεια της μπαταρίας και των επιβατών εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία σε ποικίλες συνθήκες.

Εξελιγμένο για την Ευρώπη: Δοκιμασμένο για μέγιστη άνεση και απόδοση

Με τη σχολαστική προσέγγιση που ακολουθεί, η διεθνής ομάδα της smart διασφαλίζει ότι κάθε όχημα είναι άριστα προσαρμοσμένο στις ευρωπαϊκές συνθήκες και στις προσδοκίες των πελατών. Η smart δεσμεύεται για τη στοχευμένη εξέλιξη των ευρωπαϊκών εκδόσεων των οχημάτων της, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αντίστοιχων αγορών. Όλα τα μοντέλα smart #5 έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύπτοντας διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και ένα ευρύ φάσμα σεναρίων κυκλοφορίας. Η ευρωπαϊκή ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης διαδραματίζει καίριο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία: πέρα από τις υποχρεωτικές δοκιμές, πραγματοποιεί εκτενείς πρόσθετες αξιολογήσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της οδηγικής απόδοσης.

Η κορυφαία αυτή διάκριση στην πιο ώριμη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης προστίθεται στo ήδη εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχιών του smart #5, το οποίο περιλαμβάνει δύο βραβεία Red Dot Design καθώς και την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στις δοκιμές του Euro NCAP.