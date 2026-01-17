Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Όταν ένα αυτοκίνητο βραβεύεται από τον Οργανισμό Euro NCAP θα πρέπει να ξέρετε ότι τον καθορισμό ενός τίτλου τον καθορίζει ένα άθροισμα βαθμολογιών από τέσσερις τομείς αξιολόγησης.

Το smart #5 αρίστευσε σε αυτήν την απαιτητική διαδικασία, σημειώνοντας 93% στην Προστασία Παιδιών-επιβατών, 92% στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, 84% στην Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 88% στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών. Η συνέπεια αυτή αποδεικνύει ότι η ασφάλεια δεν αποτελεί προνόμιο ενός μόνο μοντέλου, αλλά βασικό χαρακτηριστικό της μάρκας.

Για την επιβεβαίωση της κορυφαίας του ασφάλειας, το #5 υποβλήθηκε σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών που περιλάμβανε περισσότερα από 110 οχήματα δοκιμών σύγκρουσης, 130 εξειδικευμένα πειράματα ασφαλείας και εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των Euro NCAP, C-NCAP και C-IASI.

Έτσι το smart #5 απέσπασε τον τίτλο «Best in Class» αφού κανένα άλλο μοντέλο, σε οποιαδήποτε κατηγορία οχημάτων, δεν πέτυχε υψηλότερη βαθμολογία στους τομείς της Προστασίας Παιδιών και των Συστημάτων Υποβοήθησης Ασφαλείας.

Το smart #5 που απέσπασε πέντε αστέρια στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, είναι το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο και είναι το νεότερο μοντέλο της smart. Μάλιστα διακρίθηκε σε μια χρονιά-ρεκόρ για τον Οργανισμό Euro NCAP όσον αφορά στον αριθμό δοκιμών.

Η δέσμευση της smart στην ασφάλεια ως βασικό της πυλώνα αποτυπώνεται στον σχεδιασμό και την κατασκευή του #5. Στηρίζεται σε μία εξαιρετικά ανθεκτική δομή παθητικής ασφάλειας: ένα υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής αντοχής σε ποσοστό 82%, το οποίο δημιουργεί ένα άκαμπτο κλωβό ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες. Η εκτεταμένη χρήση υλικών υψηλής αντοχής δεν περιορίζεται στις κολόνες Α και Β, αλλά επεκτείνεται στις πλευρικές πόρτες και τα πίσω ανοίγματα, ενώ συμπληρώνεται από επτά αερόσακους.

Σχεδιασμένη με γνώμονα τις καθημερινές ανάγκες μίας οικογένειας, η καμπίνα του #5 μπορεί να φιλοξενήσει έως τρία παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα, καθώς και ένα επιπλέον σημείο αγκύρωσης ISOFIX στο κάθισμα του συνοδηγού. Οι ευδιάκριτες σημάνσεις και η ευρεία συμβατότητα με παιδικά συστήματα συγκράτησης για ηλικίες 0–10 ετών καθιστούν την εγκατάσταση ασφαλή και εύκολη. Η πρώτη εμφάνιση του συστήματος Ανίχνευσης Παρουσίας Παιδιού (Child Presence Detection – CPD), που χρησιμοποιεί ραντάρ χιλιοστομετρικών κυμάτων για την ανίχνευση ακόμη και ελάχιστης κίνησης, ειδοποιεί τον οδηγό ή ενεργοποιεί αντίμετρα εάν ένα παιδί ή κατοικίδιο παραμείνει μέσα στο όχημα, προστατεύοντας το από τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Έξυπνα συστήματα που προβλέπουν τον κίνδυνο στη διαδρομή

Το smart #5 ενσαρκώνει τη δέσμευση της μάρκας στη φιλοσοφία «Mindful Technology», δηλαδή στην καινοτομία που έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον κίνδυνο πριν ακόμη συμβούν τα ατυχήματα. Το σύστημα Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (smart Autonomous Emergency Braking), το οποίο υποστηρίζεται από κάμερες υψηλής ανάλυσης και ραντάρ, έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε ποικίλες κυκλοφοριακές και οδικές συνθήκες. Σε συνδυασμό με το Emergency Lane Keep Assist, το Driver Monitoring και το σύστημα καμερών 360 μοιρών, τα προηγμένα ενεργά συστήματα ασφαλείας του smart #5 προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ο Tilo Schweers, Αντιπρόεδρος Έρευνας & Ανάπτυξης της smart Europe, δήλωσε:

«Στη smart τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα στην ανάπτυξη των οχημάτων μας, με την ασφάλεια να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Το smart #5 είναι προσαρμοσμένο με ακρίβεια στους ευρωπαϊκούς δρόμους, έχει δοκιμαστεί διεξοδικά σε διαφορετικά κλίματα και συνθήκες και έχει αξιολογηθεί πλήρως σύμφωνα με όλα τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, τόσο στα ενεργητικά όσο και στα παθητικά συστήματα ασφαλείας. Είμαστε υπερήφανοι που ανακηρύχθηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025 και έλαβε το βραβείο Euro NCAP ‘Best in Class’.»

Το smart #5 που αρίστευσε στην απαιτητική διαδικασία των δοκιμών σημειώνοντας 93% στην Προστασία Παιδιών-επιβατών, 92% στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφαλείας, 84% στην Προστασία Ευάλωτων Χρηστών του Δρόμου και 88% στην Προστασία Ενηλίκων Επιβατών, θα λανσαριστεί μέσα στο 2026.