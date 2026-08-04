Σε μια περίοδο όπου πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, η Lamborghini απέδειξε πως οι νόμοι της αγοράς δεν ισχύουν πάντα για τα supercars. Η ιταλική μάρκα ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, καταγράφοντας το υψηλότερο έσοδο στην ιστορία της, παρά το γεγονός ότι παρέδωσε λιγότερα αυτοκίνητα σε σχέση με πέρυσι.

Ρεκόρ εσόδων με λιγότερες πωλήσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Lamborghini κατέγραψε έσοδα 1,74 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της εταιρείας. Το εντυπωσιακό είναι πως το αποτέλεσμα αυτό ήρθε ενώ οι παραδόσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 4,6%, φτάνοντας τις 5.422 μονάδες παγκοσμίως. Με απλά λόγια, η Lamborghini πούλησε λιγότερα αυτοκίνητα, αλλά κέρδισε περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά.

Οι πλούσιοι συνεχίζουν να ξοδεύουν

Η εταιρεία αποδίδει την ανθεκτικότητά της στη μεγάλη ζήτηση για τα νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα της, αλλά και στις εξατομικευμένες επιλογές που επιλέγουν οι πελάτες της. Παράλληλα, η Lamborghini κατάφερε να ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, η οποία παρουσίασε συρρίκνωση περίπου 7,7% στο ίδιο διάστημα, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, της αδύναμης αγοράς της Κίνας και των αμερικανικών δασμών.

Παρά το ρεκόρ εσόδων, η εικόνα δεν είναι απόλυτα ιδανική

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας υποχώρησαν από 431 εκατ. ευρώ σε 395 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο κέρδους μειώθηκε από 26,5% σε 22,7%. Η Lamborghini αποδίδει τη μείωση κυρίως στους δασμούς των ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, ο CEO της εταιρείας, Stephan Winkelmann, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως απόδειξη της ανθεκτικότητας της μάρκας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία.

Η εποχή των υβριδικών Lamborghini

Τα αποτελέσματα έρχονται σε μια κομβική περίοδο για την εταιρεία, καθώς πλέον ολόκληρη η γκάμα της έχει περάσει στην εποχή της εξηλεκτρισμένης τεχνολογίας. Οι Revuelto, Urus SE και Temerario αποτελούν τα βασικά όπλα της Lamborghini για τα επόμενα χρόνια, με τη μάρκα να ποντάρει στα υβριδικά συστήματα κίνησης αντί για μια άμεση μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά supercars.