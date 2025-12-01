Μπορεί η Tesla να ήταν η πρώτη εταιρία που έφερε την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης, όμως πλέον ο ανταγωνισμός αρχίζει να την ξεπερνάει. Εκτός από την Ευρώπη, πλέον και η Κίνα (η χώρα με τις περισσότερες πωλήσεις ηλεκτρικών Ι.Χ. στον κόσμο) έχει εκατοντάδες μάρκες που προφέρουν EV σύνολα σε πολύ χαμηλότερες τιμές από τους Αμερικανούς, με παρόμοια ποιότητα και χαρακτηριστικά.

Ο τεχνολογικός γίγαντας Xiaomi που έχει μπει για τα καλά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, φαίνεται πως χρειάστηκε ελάχιστο καιρό για να ξεπεράσει την Tesla στην εγχώρια αγορά.

Μόλις λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του, το ηλεκτρικό SUV Xiaomi YU7 έχει σημειώσει απότομη αύξηση στις πωλήσεις του και, τον Οκτώβριο, ξεπέρασε ακόμη και το Tesla Model Y. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο, η Xiaomi πούλησε 48.654 οχήματα σε όλη την Κίνα. Από αυτά, τα 33.662 ήταν YU7, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον ξεπερνά άνετα σε πωλήσεις το δικό της sedan της SU7. Συγκριτικά, η Tesla πούλησε περίπου 61.500 Model Y τον Οκτώβριο, αλλά 35.400 από αυτά στάλθηκαν σε αγορές του εξωτερικού, πράγμα που σημαίνει ότι οι Κινέζοι αγοραστές αγόρασαν περίπου 26.100 μονάδες.

Μετά τη συνεχιζόμενη επιτυχία της, η Xiaomi ανακοίνωσε τη νέα της Υπηρεσία Customization, παρουσιάζοντας ένα YU7 Max βαμμένο σε Crystal Purple για να σηματοδοτήσει την έναρξη του προγράμματος. Η εταιρία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει περισσότερα από 100 νέα χρώματα βαφής τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι μια εντυπωσιακή αντίθεση με τη στρατηγική της Tesla, η οποία περιορίζει τους αγοραστές σε λίγα μόνο τυπικά χρώματα και φινιρίσματα στο όνομα της αποδοτικότητας της παραγωγής και των μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους.

Μάλιστα, μέσω της υπηρεσίας customization, οι αγοραστές θα μπορούν επίσης να επιλέξουν από μια γκάμα ζαντών αλουμινίου και χρωματιστών δαγκανών φρένων Brembo. Για τους αγοραστές που προτιμούν την υπερβολή, η Xiaomi θα προσφέρει επίσης χρυσά σήματα 24 καρατίων ή ασπρόμαυρα εμβλήματα, μαζί με χρυσές εκδόσεις από ανθρακονήματα.

Xioami YU7

Το crossover ακολουθεί τα βήματα του SU7 και είναι ένα πολυτελές σύνολο υψηλών επιδόσεων με εντυπωσιακή σχεδίαση. Έχει μεγάλη πανοραμική γυάλινη οροφή 1.7τ.μ. αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας 0,245 Cd ενώ οι διαστάσεις του είναι: μήκος 4,999μ. πλάτος 1,996μ. ύψος 1,6μ. και μεταξόνιο 3μ. Ενώ το εξωτερικό είναι κομψό και επιβλητικό, η καμπίνα είναι υπερβολικά μινιμαλιστική. Κυριαρχεί ένα σύστημα infotainment 16,1 ιντσών και μια πανοραμική οθόνη HyperVision, η οποία βρίσκεται στη βάση του παρμπρίζ εκτεινόμενη σε 43,3 ίντσες. Είναι παραμετροποιήσιμη, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ταχύμετρο, οθόνη πλοήγησης και οθόνη του συνοδηγού.

Η βασική έκδοση, διαθέτει έναν ενιαίο ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 320 ίππους και 528 Nm ροπής. Επιτρέπει στο μοντέλο να επιταχύνει από τα 0-100 km/h σε 5,9 δευτερόλεπτα, πριν φτάσει την τελική ταχύτητα των 240 km/h. Εξοπλίζεται με ένα πακέτο μπαταρίας 96,3 kWh που παρέχει αυτονομία (CLTC) 835 χλμ.

Η δεύτερη έκδοση YU7 Pro διαθέτει σύστημα τετρακίνησης με διπλό κινητήρα που αποδίδει 496 ίππους και ροπή 690 Nm. Αυτό επιταχύνει το 0-100 σε 4,3 δευτερόλεπτα, αλλά η τελική ταχύτητα παραμένει αμετάβλητη, με την αυτονομία να πέφτει στα 760 χλμ.

Η κορυφαία έκδοση YU7 Max διαθέτει ένα αναβαθμισμένο σύστημα τετρακίνησης με δύο κινητήρες και 690 ίππους με 866 Nm ροπής. Το 0-100 km/h έρχεται σε 3,2 δευτερόλεπτα και η τελική αγγίζει τα 253 km/h. Το Max είναι επίσης αξιοσημείωτο για τη μεγαλύτερη μπαταρία των 101,7 kWh, η οποία παρέχει αυτονομία 770 χλμ.

Πότε θα έρθουν Ευρώπη τα μοντέλα της Xiaomi;

Η Ευρώπη αποτελεί φυσική επιλογή, καθώς το δασμολογικό καθεστώς της χώρας είναι πιο ήπιο από αυτό των ΗΠΑ για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και σχεδόν ανύπαρκτο για τα υβριδικά. Είναι επίσης μια αγορά που έχει μια βάση αγοραστών που ενδιαφέρεται για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής απόδοσης με καλές τιμές. Η εταιρεία σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τα οχήματα της και στην Ευρώπη έως το 2027, όπως ανέφερε το Bloomberg, αν και για την ώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποια μοντέλα ακριβώς θα έρθουν.