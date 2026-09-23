Η νέα σαουδαραβική αυτοκινητοβιομηχανία Ceer, αποκάλυψε επίσημα το πρώτο της μοντέλο Exobot, το οποίο στην πραγματικότητα διατίθεται σε δύο διαφορετικά αμαξώματα. Ένα μεγάλο ηλεκτρικό sedan και ένα εξίσου εντυπωσιακό SUV. Και αν η εμφάνιση τραβάει αμέσως τα βλέμματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι εξωφρενικά.

Στην κορυφαία του διαμόρφωση, το Exobot διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση, 1.111 ίππους και 1.500 Nm ροπής. Το sedan χρειάζεται μόλις 2,1 δευτερόλεπτα για τα 0-100, ενώ το SUV 2,4 δευτερόλεπτα.

Θα κατασκευάζεται στη Σαουδική Αραβία

Η Ceer έχει ήδη δημιουργήσει το δικό της παραγωγικό οικοσύστημα στη Σαουδική Αραβία και τα Exobot θα κατασκευάζονται στο Ceer Manufacturing Complex, στην King Abdullah Economic City. Η εταιρεία αποτελεί κοινοπραξία του κρατικού Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας και της Foxconn. Η BMW συμμετέχει μέσω αδειοδοτημένης τεχνολογίας εξαρτημάτων, ενώ η Foxconn έχει αναλάβει την ηλεκτρική αρχιτεκτονική των οχημάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, το Exobot θα ξεκινήσει να πωλείται στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του 2027, ενώ η Ceer έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέχρι το 2030 θέλει να διαθέτει συνολικά επτά μοντέλα.

Το παρμπρίζ έχει μήκος 2,4 μέτρα

Αν υπάρχει ένα σημείο που κάνει το Exobot να ξεχωρίζει ακόμη και ανάμεσα στα πιο ακραία ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εποχής, αυτό είναι το εμπρός τμήμα του. Το παρμπρίζ έχει μήκος 2,4 μέτρα και σύμφωνα με την εταιρία είναι το μεγαλύτερο που έχει τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο παραγωγής. Παράλληλα, έχει κλίση μόλις 15 μοιρών, δημιουργώντας μια σχεδόν ενιαία επιφάνεια από το πάνω μέρος της καμπίνας μέχρι το καπό.

Από 65°C στους 32°C σε 10 λεπτά

Με το σύστημα Halo Cooling, η εταιρία υποστηρίζει ότι μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία της καμπίνας από 65°C στους 32°C μέσα σε μόλις 10 λεπτά, ακόμη και σε συνθήκες έντονης ζέστης. Το σύστημα συνδυάζεται με ειδικές μεμβράνες, τριπλά επιστρωμένα κρύσταλλα, βελτιστοποιημένη ροή αέρα στην οροφή και ξεχωριστά συστήματα κλιματισμού για το εμπρός και το πίσω μέρος της καμπίνας.

Πόρτες σχεδόν τριών μέτρων

Σαν να μην έφτανε το τεράστιο παρμπρίζ, οι πόρτες του Exobot ανοίγουν προς τα πάνω. Η Ceer τις ονομάζει Shahin Wing Doors, εμπνευσμένες από το γεράκι Shahin, και αναφέρει ότι έχουν μήκος σχεδόν τρία μέτρα. Ανοίγουν σε τόξο περίπου 60 εκατοστών και μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε από το τηλεχειριστήριο είτε μέσω χειριστηρίων πάνω στις ίδιες τις πόρτες.

1.111 ίπποι και 2,1 δευτερόλεπτα

Κάτω από το ακραίο design βρίσκεται ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με τρεις κινητήρες και τετρακίνηση. Στην κορυφαία έκδοση, η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.111 ίππους, ενώ η ροπή αγγίζει τα 1.500 Nm. Το sedan επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε 2,1 δευτερόλεπτα και μπορεί να φτάσει τα 250χλμ/ώρα. Το SUV χρειάζεται 2,4 δευτερόλεπτα για την ίδια διαδικασία και σταματά στα 210χλμ./ώρα.

Η βασική έκδοση θα έχει «μόνο» 850 ίππους

Παρά τα 1.111 άλογα της κορυφαίας διαμόρφωσης, η πρώτη έκδοση θα έχει ισχύ 850 ίππων, ενώ η ροπή φτάνει τα 1.000 Nm. Το sedan χρειάζεται 2,6 δευτερόλεπτα για τα 0-100 και το SUV 2,9 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, ακόμη και η «βασική» έκδοση είναι ένα αυτοκίνητο επιδόσεων.

112 kWh και έως 670 km αυτονομίας

Η μπαταρία των Exobot έχει χωρητικότητα 112 kWh και χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 800 Volt. Η Ceer ανακοινώνει αυτονομία έως 670χλμ. για το sedan και έως 560 για το SUV, με τις συγκεκριμένες τιμές να αφορούν τον κύκλο μέτρησης NEDC. Η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί, σύμφωνα με την εταιρεία, να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Αν το εξωτερικό μοιάζει με διαστημόπλοιο, το εσωτερικό συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο

Στην κορυφή του ταμπλό βρίσκεται μια τεράστια κυρτή οθόνη 48 ιντσών, η οποία εκτείνεται από κολόνα σε κολόνα και διαθέτει ανάλυση 8K. Υπάρχει επίσης κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών και ακόμη μία οθόνη 8 ιντσών για τους πίσω επιβάτες. Και αντί για συμβατικό τιμόνι, ο οδηγός έχει ένα yoke, ενώ το Exobot διαθέτει steer-by-wire, δηλαδή ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης χωρίς την παραδοσιακή μηχανική κολόνα.

Η Σαουδική Αραβία θέλει να φτιάξει τη δική της αυτοκινητοβιομηχανία

Η εταιρεία σχεδιάζει συνολικά επτά μοντέλα έως το 2030, ενώ η γκάμα δεν θα περιοριστεί τελικά μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ceer σκοπεύει να προσθέσει και plug-in υβριδικά αλλά και μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς.