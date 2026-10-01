Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και «παλιομοδίτικα» 4×4 της σύγχρονης εποχής έφτασε και επίσημα στην Ελλάδα. Ο λόγος για το INEOS Grenadier, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα πραγματικό όχημα παντός εδάφους, με έμφαση στην αντοχή, τη λειτουργικότητα και τις εκτός δρόμου δυνατότητες. Τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά αναλαμβάνει η GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas, με την εμπορική του πορεία να ξεκινά άμεσα.

Φτιαγμένο για εκεί που τελειώνει η άσφαλτος

Το Grenadier δεν προσπαθεί να κρύψει τον χαρακτήρα του πίσω από μοντέρνες γραμμές και υπερβολικά «πολιτισμένη» εμφάνιση. Βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας, άκαμπτους άξονες Carraro και μόνιμη τετρακίνηση, ακολουθώντας μια φιλοσοφία που παραπέμπει στα κλασικά, σκληροτράχηλα 4×4.

Η εξέλιξή του ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με περίπου 350 μηχανικούς από την INEOS Automotive, τη Magna Steyr και την AVL να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα πρωτότυπα κάλυψαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 15 χώρες, από τις παγωμένες συνθήκες της βόρειας Σουηδίας μέχρι τις υψηλές θερμοκρασίες της Μέσης Ανατολής και τις απαιτητικές διαδρομές του Schöckl στην Αυστρία.

BMW κάτω από το καπό

Το Grenadier Station Wagon διατίθεται με εξακύλινδρους σε σειρά κινητήρες BMW 3 λίτρων, βενζίνης ή diesel. Ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 286 άλογα και 450 Nm, ενώ ο diesel φτάνει τους 249 ίππους και τα 550 Nm. Και οι δύο έχουν προσαρμοστεί ειδικά για το Grenadier, με στόχο την υψηλή ροπή στις χαμηλές στροφές και την αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων της ZF, ενώ η μόνιμη τετρακίνηση συνεργάζεται με κιβώτιο μεταφοράς δύο σχέσεων. Προαιρετικά προσφέρονται εμπρός και πίσω μπλοκέ διαφορικά.

800χλστ. νερό και 3,5 τόνοι ρυμούλκηση

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα του Grenadier. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 264χλστ. ενώ μπορεί να περάσει από νερό βάθους έως 800χλστ. Οι γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής φτάνουν αντίστοιχα τις 35,5°, 28,2° και 36,2°, ενώ το όχημα μπορεί να αντιμετωπίσει πλευρικές κλίσεις έως 45°. Για τις πραγματικά δύσκολες αποστολές υπάρχουν, μεταξύ άλλων, ελαστικά BFGoodrich All-Terrain KO2, μπλοκέ διαφορικά και εργοστασιακός εμπρός εργάτης με ελκτική δύναμη 5,5 τόνων. Παράλληλα, το Grenadier μπορεί να ρυμουλκήσει έως 3,5 τόνους, ενώ ο χώρος φόρτωσης ξεπερνά τα 2.000 λίτρα.

Μέσα έχει μέχρι και… cockpit

Μεγάλοι φυσικοί διακόπτες και κουμπιά κυριαρχούν στο ταμπλό, ενώ ένα χαρακτηριστικό overhead control panel, εμπνευσμένο από cockpit αεροσκάφους, συγκεντρώνει χειριστήρια για τις εκτός δρόμου λειτουργίες. Η κεντρική οθόνη αφής των 12,3 ιντσών παρέχει πληροφορίες για το όχημα, την πλοήγηση και τα συστήματα πολυμέσων, ενώ υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto.

Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί επίσης για σκληρή χρήση. Το δάπεδο αφαιρείται και διαθέτει βαλβίδες αποστράγγισης, ώστε η καμπίνα να μπορεί να καθαριστεί εύκολα μετά από μια δύσκολη διαδρομή.

Από εργαλείο μέχρι όχημα περιπέτειας

Η INEOS Automotive δημιούργησε το Grenadier με στόχο να καλύψει ανάγκες επαγγελματιών, αλλά και όσων θέλουν ένα πραγματικό 4×4 για ταξίδια και περιπέτεια. Στη γκάμα της μάρκας υπάρχουν, ανάλογα με την αγορά, το πενταθέσιο Station Wagon, το Utility Wagon και το Quartermaster pick-up. Η παραγωγή του Grenadier πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της INEOS Automotive στο Hambach της Γαλλίας, σε εγκαταστάσεις που η εταιρεία απέκτησε από τη Mercedes-Benz το 2021.

Πλέον, το ιδιαίτερο αυτό 4×4 περνά και στην ελληνική αγορά, με τη GA Motors να αναλαμβάνει τη διάθεσή του και την υποστήριξή του στη χώρα μας.