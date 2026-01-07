Είναι πασιφανές πως την τελευταία δεκαετία (και κυρίως με τον ερχομό της ηλεκτροκίνησης) τα αυτοκίνητα έχουν ανέβει τεχνολογικό επίπεδο. Πλέον ένα Ι.Χ. κάνει πολλά περισσότερα απο το να σε μεταφέρει από το σημείο Α στο σημείο Β, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές ψυχαγωγίας και κυρίως ασφαλείας. Πολλοί δυσανασχετούν με το πόσο πολύπλοκα έχουν γίνει, ακόμα περισσότεροι όμως ανυπομονούν για την επόμενη καινοτομία. Η συγκεκριμένη είδηση αφορά κυρίως την δεύτερη ομάδα, η οποία πιθανότατα είναι και υπέρμαχη της αυτόνομης οδήγησης.

Η κοινοπραξία των εταιριών Autoliv και Tensor, μόλις παρουσίασε κάτι αρκετά καινοτόμο, το οποίο πιθανότατα θα διαμορφώσει και την εμπειρία της αυτόνομης οδήγησης στο άμεσο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα στο Tensor Robocar, το οποίο θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες από τις παραπάνω εταιρίες, το τιμόνι θα “διπλώνει” και θα κρύβεται όταν, θα ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης (επιπέδου 4 και πάνω, όπου η παρουσία οδηγού είναι προαιρετική).

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, το τιμόνι αναδιπλώνεται και τελικά κρύβεται μέσα στο χώρος της κολώνας τιμονιού, με την μεσαία οθόνη να έρχεται αυτόματα στη θέση του. Με αυτό το τρικ, αφενός απελευθερώνεται περισσότερος χώρος για τον οδηγό, αφετέρου του δίνει την δυνατότητα να ψυχαγωγηθεί με όποιον άλλο τρόπο θέλει.

Εύλογα θα αναρωτιέστε τι συμβαίνει με τον αερόσακο του οδηγού, όταν το τιμόνι θα είναι κρυμμένο. Η εταιρία έχει προνοήσει φυσικά, εισάγοντας έναν επιπλέον αερόσακο στο ταμπλό, μπροστά από τον οδηγό. Έτσι, παραμένει και ο κανονικός στο κέντρο του τιμονιού, για όταν το όχημα δεν κινείται αυτόματα, ενώ υπάρχει και νέος, για κάποιο πιθανό ατύχημα κατά την λειτουργία αυτόματου πιλότου.

Σε δήλωση του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tensor, Jay Xiao, δήλωσε: «Η πλήρως αυτοοδηγούμενη τεχνολογία παρέχει μια πρωτοποριακή εμπειρία χρήστη, αλλά η χειροκίνητη οδήγηση σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθεί να είναι πιο επιθυμητή από πολλούς ανθρώπους. Η διπλή προσέγγισή μας με πτυσσόμενο τιμόνι συνδυάζει τα καλύτερα και των δύο κόσμων και δίνει στους πελάτες την ελευθερία να επιλέξουν. Τα πτυσσόμενα τιμόνια υπήρχαν προηγουμένως μόνο σε πρωτότυπα αυτοκίνητα, εμείς όμως φέρνουμε αυτήν την καινοτομία σε οχήματα μαζικής παραγωγής για καθημερινή χρήση».

Το Tensor Robocar έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αργότερα φέτος και θα κατασκευαστεί στο Βιετνάμ από την VinFast. Παρουσιάζεται ως ένα «πολυτελές crossover SUV» που διαθέτει SignalScreens που μπορούν να επικοινωνούν με άλλους χρήστες του δρόμου μέσω CarMoji. Η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει πλήρεις λεπτομέρειες, αλλά το Robocar θα διαθέτει μια μπαταρία 112 kWh και μια προηγμένη σουίτα αισθητήρων που αποτελείται από 37 κάμερες, 5 lidar, 11 ραντάρ, 22 μικρόφωνα, 10 υπερηχητικούς αισθητήρες, 16 ανιχνευτές σύγκρουσης, 8 ανιχνευτές στάθμης νερού, 4 αισθητήρες πίεσης ελαστικών και 1 ανιχνευτή καπνού.