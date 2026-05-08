Η Volkswagen πήρε πίσω ένα από τα σημαντικότερα ρεκόρ για τους φίλους των hot hatch, καθώς το νέο Golf GTI Edition 50 έγινε επίσημα το ταχύτερο προσθιοκίνητο αυτοκίνητο παραγωγής στην ιστορική πίστα του Nürburgring Nordschleife.

Το επετειακό GTI ολοκλήρωσε τον γύρο των 20,832 χιλιομέτρων σε 7:44.523, καταφέρνοντας να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του Honda Civic Type R που είχε σταματήσει το χρονόμετρο στο 7:44.881. Η διαφορά ήταν μόλις 0,358 δευτερόλεπτα.

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο εργοστασιακός οδηγός εξέλιξης της Volkswagen, Benjamin Leuchter, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι τόσο το Nürburgring όσο και τα μοντέλα GTI της εταιρείας. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως το νέο GTI δεν πήρε απλώς το ρεκόρ των FWD μοντέλων, αλλά έγινε και το ταχύτερο Volkswagen παραγωγής που έχει γυρίσει ποτέ στην «Πράσινο Κόλαση», ξεπερνώντας ακόμη και το τετρακίνητο Volkswagen Golf R 20 Years.

Το ισχυρότερο GTI στην ιστορία



Το Golf GTI Edition 50 δημιουργήθηκε για τα 50 χρόνια του GTI και αποτελεί την πιο ισχυρή έκδοση παραγωγής που έχει παρουσιάσει ποτέ η Volkswagen. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός δίλιτρος turbo TSI κινητήρας, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση αποδίδει 325 ίππους, επιτρέποντας 0-100 χλμ./ώρα σε 5,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 270 χλμ./ώρα.

Η δύναμη περνά αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου DSG, ενώ η Volkswagen έχει εξελίξει σημαντικά το πλαίσιο και την ανάρτηση ειδικά για χρήση πίστας. Το αυτοκίνητο που σημείωσε το ρεκόρ ήταν εξοπλισμένο με το προαιρετικό GTI Performance Package, το οποίο περιλαμβάνει πιο σκληρή και χαμηλωμένη ανάρτηση, adaptive DCC, εξάτμιση Akrapovič, σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών και semi-slick ελαστικά Bridgestone Potenza Race.

Η μάχη GTI vs Type R συνεχίζεται

Η μάχη ανάμεσα στο GTI και το Civic Type R κρατά εδώ και δεκαετίες και πλέον περνά σε άλλο επίπεδο. Το ενδιαφέρον είναι πως η Honda εξακολουθεί να διαθέτει το Type R σε αρκετές αγορές εκτός Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει… αντεπίθεση τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν όμως, το στέμμα του ταχύτερου προσθιοκίνητου στο Nürburgring επιστρέφει στη Volkswagen και στο μοντέλο που ουσιαστικά δημιούργησε την κατηγορία των hot hatch πριν από σχεδόν 50 χρόνια.