Η οικογένεια R της Volkswagen αποκτά ένα ακόμη μέλος και αυτή τη φορά η γερμανική εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει τον αγωνιστικό χαρακτήρα της στο δημοφιλές SUV της. Το νέο T-Roc R αποκαλύφθηκε επίσημα, αποτελώντας την ισχυρότερη έκδοση της γκάμας και ένα από τα πιο δυνατά SUV της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά.

Με ισχύ 333 ίππων, τετρακίνηση 4MOTION και επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5 δευτερόλεπτα, το νέο μοντέλο δεν περιορίζεται σε μερικές αισθητικές αλλαγές και ένα πιο επιθετικό body kit. Η Volkswagen έχει εξελίξει κινητήρα, μετάδοση, φρένα και ανάρτηση με στόχο να προσφέρει πραγματικές δυνατότητες δυναμικής οδήγησης, έχοντας πραγματοποιήσει τις τελικές ρυθμίσεις ακόμη και στην πίστα.

333 ίπποι και για πρώτη φορά ήπια υβριδική τεχνολογία σε μοντέλο R

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης EA888 evo5, ο οποίος αποδίδει 333 ίππους και 420 Nm ροπής. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG επτά σχέσεων και το σύστημα τετρακίνησης 4MOTION. Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ενός μοντέλου Volkswagen R χρησιμοποιείται τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποβοήθησης 48V. Το σύστημα συμβάλλει στην ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση, ενώ ένας ηλεκτρικά κινούμενος συμπιεστής βοηθά στην αύξηση της ροπής στις χαμηλές στροφές, προσφέροντας πιο άμεση απόκριση στο γκάζι.

Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες ενός σπορ αυτοκινήτου. Με τη βοήθεια του Launch Control και της τετρακίνησης, το T-Roc R ολοκληρώνει τη διαδικασία των 0-100 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα. Η Volkswagen ανακοινώνει συνδυασμένη κατανάλωση 7,9-8,3 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές CO₂ 181-190 γρ./χλμ., σύμφωνα με τις προκαταρκτικές τιμές της.

Τετρακίνηση με δυνατότητα κατανομής ροπής σε κάθε πίσω τροχό

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του νέου T-Roc R είναι το σύστημα τετρακίνησης 4MOTION με R-Performance Torque Vectoring. Σε αντίθεση με μια συμβατική τετρακίνηση, το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να κατανέμει τη ροπή όχι μόνο ανάμεσα στον εμπρός και τον πίσω άξονα, αλλά και ανεξάρτητα μεταξύ των δύο πίσω τροχών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός ειδικού πίσω διαφορικού torque splitter, το οποίο εξελίχθηκε από τη Volkswagen R. Στόχος είναι να βελτιωθεί η πρόσφυση και η συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις στροφές, αλλά και να διατηρείται καλύτερος έλεγχος όταν οι δύο πλευρές του δρόμου παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα πρόσφυσης.

Το σύστημα συνεργάζεται με την προσαρμοζόμενη ανάρτηση DCC, η οποία προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και με την προοδευτική υποβοήθηση του τιμονιού. Στο πλαίσιο της σπορ διαμόρφωσης συναντάμε επίσης πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και σύστημα πέδησης με δίσκους 18 ιντσών.

Με ειδικό πρόγραμμα οδήγησης για το Nürburgring

Η Volkswagen δεν περιορίστηκε σε ένα κλασικό πρόγραμμα Sport. Το νέο T-Roc R διαθέτει ειδικό προφίλ οδήγησης με την ονομασία Special, το οποίο έχει ρυθμιστεί με βάση τις απαιτήσεις της θρυλικής πίστας Nürburgring. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προσαρμόζονται οι παράμετροι λειτουργίας της ανάρτησης DCC και του συστήματος μετάδοσης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου σε μια απαιτητική διαδρομή με συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και υψομετρικές διαφορές.

Υπάρχει ακόμη και πρόγραμμα Drift, το οποίο επιτρέπει πιο έντονη δυναμική συμπεριφορά στις στροφές, αποκλειστικά σε κλειστές διαδρομές. Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει την πιο σπορ ρύθμιση μέσω του ειδικού πλήκτρου R στο τιμόνι, αλλάζοντας άμεσα τις παραμέτρους λειτουργίας των συστημάτων του αυτοκινήτου.

Τέσσερις απολήξεις εξάτμισης και προαιρετικό τιτανιούχο σύστημα Akrapovič

Η εμφάνιση του T-Roc R διαφοροποιείται αισθητά από τις υπόλοιπες εκδόσεις. Στο εμπρός μέρος υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι προφυλακτήρες με στοιχεία R, ενώ πίσω ξεχωρίζει ο αποκλειστικός διαχύτης και το σύστημα εξάτμισης με τέσσερις απολήξεις. Για όσους θέλουν κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό, η Volkswagen προσφέρει προαιρετικά ελαφριά εξάτμιση R-Performance της Akrapovič, κατασκευασμένη από τιτάνιο.

Στο εσωτερικό υπάρχουν σπορ καθίσματα με ειδικές επενδύσεις και μπλε λογότυπα R, μπλε ραφές, σπορ τιμόνι με paddles αλλαγής ταχυτήτων και το χαρακτηριστικό πλήκτρο R. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit Pro διαθέτει ειδικές ενδείξεις, όπως χρονόμετρο γύρου με δυνατότητα καταγραφής μέσω GPS, επιταχυνσιόμετρο και απεικόνιση της κατανομής ροπής στους τροχούς.

Πόσο κοστίζει το νέο Volkswagen T-Roc R;

Οι προπαραγγελίες του νέου T-Roc R στη Γερμανία ξεκινούν στις 19 Νοεμβρίου, με την αρχική τιμή να διαμορφώνεται στα 59.995 ευρώ. Προς το παρόν, η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει τιμή για την ελληνική αγορά ούτε το ακριβές χρονοδιάγραμμα διάθεσης στη χώρα μας.