Ιδρυμένη το 1912, η ​​Bertone έγινε ένας από τους πιο φημισμένους οίκους σχεδιασμού της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970, κυρίως χάρη στην ηγεσία του Giuseppe “Nuccio” Bertone. Ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας, Giovanni Nuccio Bertone, προσέλαβε ταλαντούχους σχεδιαστές όπως ο Giorgetto Giugiaro και ο Marcello Gandini, και στη συνέχεια εξασφάλισε επικερδή συμβόλαια με εταιρείες όπως η Alfa Romeo και η Lamborghini. Η σχέση του Bertone με την Lamborghini έγινε πολύ στενή, οδηγώντας στην ανάπτυξη των Miura, Jalpa, Espada και Countach, καθώς και αρκετών πρωτότυπων αυτοκινήτων με το σήμα της Lamborghini.

Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι οικονομικές δυσκολίες της Lamborghini σήμαιναν ότι ο Bertone είχε λίγη δουλειά να κάνει για εκείνη. Το 1987, η Chrysler Corporation, η οποία απέφυγε την πτώχευση χάρη σε μεγάλο βαθμό στα εξαιρετικά επιτυχημένα μίνι βαν της, σόκαρε τους πάντες αγοράζοντας την Automobili Lamborghini. Καθώς η Chrysler είχε το δικό της ταλαντούχο στούντιο σχεδιασμού, η διοίκηση της Bertone φοβόταν ότι αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τη Lamborghini, οπότε σκέφτηκε μια τολμηρή ιδέα.

Τα μίνι βαν άνθιζαν στις ΗΠΑ και ο Ιταλός κατασκευαστής υπεραυτοκινήτων είχε επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του με το εκτός δρόμου μοντέλο LM002 ένα χρόνο νωρίτερα. Τι θα γινόταν λοιπόν αν η Lamborghini κατασκεύαζε ένα μίνι βαν με κινητήρα V12, σχεδιασμένο από τον Bertone, για την αμερικανική αγορά;

Το έργο ονομάστηκε Bertone Genesis και ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 1987 με επικεφαλής τον Marc Deschamps, αρχισχεδιαστή του Bertone. Ο διάσημος Γάλλος ανέβασε τον απλό, κυβικό σχεδιασμό του μίνιβαν σε ένα πολύ πιο ελκυστικό, φουτουριστικό επίπεδο με πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά.

Αρχικά, ενώ το πρωτότυπο είχε συμβατικές συρόμενες πόρτες σε κάθε πλευρά για τους πίσω επιβάτες, οι μπροστινές πόρτες άνοιγαν προς τα πάνω και περιλάμβαναν το μισό παρμπρίζ καθώς και τα μπροστινά φτερά.

Στο εσωτερικό, το πρωτότυπο διέθετε δύο μπροστινά καθίσματα τύπου μπάκετ που βρίσκονταν πάνω στους θόλους των τροχών, ενώ στο πίσω μέρος υπήρχαν τρία επιπλέον καθίσματα: ένα στη μέση και δύο πίσω. Το μεσαίο κάθισμα μπορούσε να διπλωθεί για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού μπορούσε να περιστραφεί 180 μοίρες για να βλέπει προς τη μεγάλη καμπίνα.

Το σύνολο διέθετε τον V12 κινητήρα 5.2λτ. της Lamborghini Countach, απόδοσης 465 ίππων και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1988 στην έκθεση αυτοκινήτου του Τορίνο. Βασιζόταν στον σκελετό ενός Espada.

Η ιδέα του μοντέλου αν και ιδιαίτερη, δεν έπεισε και έτσι υπάρχει μόνο ένα πρωτότυπο. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, συνεχίζει να τραβάει τα βλέμματα.