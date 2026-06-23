Η Xiaomi συνεχίζει να εντυπωσιάζει τον κόσμο της αυτοκίνησης και αυτή τη φορά το έκανε χωρίς… κανέναν πίσω από το τιμόνι. Το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της εταιρείας, το YU7 GT, κατάφερε να ολοκληρώσει έναν πλήρως αυτόνομο γύρο στην απαιτητικότερη πίστα του κόσμου, το Nürburgring Nordschleife, γράφοντας ιστορία ως το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής που σημειώνει επίσημα καταγεγραμμένο χρόνο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το κινεζικό SUV ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 20,8 χιλιομέτρων σε 10 λεπτά και 29,483 δευτερόλεπτα, με το σύστημα αυτόνομης οδήγησης να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον έλεγχο του οχήματος, από την επιτάχυνση και το φρενάρισμα έως την επιλογή της ιδανικής γραμμής μέσα στις περισσότερες από 150 στροφές της διάσημης πίστας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος αυτός απέχει περισσότερο από τρία λεπτά από το αντίστοιχο ρεκόρ που είχε πετύχει το ίδιο μοντέλο με επαγγελματία οδηγό αγώνων πίσω από το τιμόνι. Τον περασμένο μήνα, το Xiaomi YU7 GT είχε σημειώσει χρόνο 7:22.755, κατακτώντας το ρεκόρ SUV παραγωγής στο Nürburgring. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση η απόλυτη επίδοση δεν ήταν ο στόχος. Η Xiaomi ήθελε να αποδείξει ότι η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και στις ακραίες απαιτήσεις της «Πράσινης Κόλασης».

Το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο κατάφερε να κινηθεί χωρίς οδηγό σε μία πίστα που θεωρείται η πιο απαιτητική στον κόσμο, με συνεχείς αλλαγές υψομέτρου, τυφλές στροφές και υψηλές ταχύτητες, αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για τη βιομηχανία της αυτοκίνησης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του γύρου, το YU7 GT άγγιξε τα 210 χλμ./ώρα στην ευθεία της πίστας, με το λογισμικό να διαχειρίζεται αποκλειστικά κάθε ενέργεια.

Πέρα από το προηγμένο σύστημα αυτόνομης οδήγησης, το YU7 GT διαθέτει και εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρικό SUV αποδίδει έως 1.004 ίππους μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,92 δευτερόλεπτα και η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 101,7 kWh, η οποία σύμφωνα με την Xiaomi εξασφαλίζει αυτονομία έως 705 χιλιομέτρων στον κινεζικό κύκλο CLTC.

Η Xiaomi χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο γύρο ως το πρώτο βήμα και όχι ως το τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κινεζική εταιρεία δείχνει αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει όχι μόνο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και στην εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης, βάζοντας στο στόχαστρο παραδοσιακές δυνάμεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.