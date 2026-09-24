Θέλεις ένα καινούργιο Mazda MX-5 σε ένα χρώμα που δεν προσφέρεται στην τρέχουσα γενιά; Αν ναι, δεν αρκεί να έχεις τα χρήματα, αλλά πρέπει και να κερδίσεις μια κλήρωση.

Η Mazda συνεργάζεται με τέσσερις ιαπωνικούς dealers για τη δημιουργία μόλις έξι MX-5 Roadster FSW Ver.2, βαμμένων στο ιδιαίτερο Sunflower Yellow, ένα χρώμα που δεν έχει προσφερθεί ποτέ επίσημα στην τρέχουσα γενιά του δημοφιλούς roadster. Και επειδή πρόκειται για μόλις έξι αυτοκίνητα, η απόκτησή τους θα γίνει μέσω κλήρωσης στο Mazda Fan Festa 2026, στην πίστα Fuji Speedway.

Το Roadster FSW Ver.2 βασίζεται στο σημερινό Roadster S Special Package με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Η συγκεκριμένη έκδοση δεν αποτελεί κανονικό μοντέλο της Mazda Motor Corporation, αλλά ανγνωρισμένο project των τεσσάρων ιαπωνικών αντιπροσώπων.

Η βαφή των έξι αυτοκινήτων πραγματοποιείται από τη Mazda Engineering & Technology (Mazda E&T) στη Χιροσίμα, την εταιρεία που ασχολείται μεταξύ άλλων με την κατασκευή των concept cars της Mazda. Κάθε αυτοκίνητο θα συνοδεύεται μάλιστα από πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την προέλευσή του.

Το χρώμα ονομάζεται Sunflower Yellow και έχει ιδιαίτερη ιστορία στην οικογένεια του MX-5

Τα έξι FSW Ver.2 θα είναι ουσιαστικά τα μοναδικά ND MX-5 που θα κυκλοφορούν σε Sunflower Yellow, ενώ το κίτρινο συνεχίζεται και μέσα καθώς η Mazda και οι τέσσερις dealers δεν περιορίστηκαν στο εξωτερικό. Το Sunflower Yellow περνά και στο εσωτερικό, με αντίστοιχες λεπτομέρειες στα πάνω τμήματα των θυρών, στους αεραγωγούς του κλιματισμού και στο κλειδί. Παράλληλα, το αυτοκίνητο διαθέτει μαύρες λεπτομέρειες που δημιουργούν έντονη αντίθεση με το κίτρινο αμάξωμα, ενώ το ειδικό πακέτο συνοδεύεται και από αεροδυναμικές προσθήκες.

Κάτω από το εντυπωσιακό χρώμα, πάντως, παραμένει το κλασικό MX-5, με ατμοσφαιρικό κινητήρα 1,5 λίτρου απόδοσης 136 ίππων, χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και κίνηση στους πίσω τροχούς.

Και πόσο κοστίζει;

Η ειδική βαφή κοστίζει ¥1.452.000, δηλαδή περίπου 8.000 ευρώ με βάση τις τρέχουσες ισοτιμίες.Η συνολική τιμή της έκδοση FSW Ver.2, μαζί με το αυτοκίνητο και τον ειδικό εξοπλισμό, διαμορφώνεται στα ¥4.708.000, περίπου 27.000 ευρώ. Το θέμα όμως είναι πως δεν μπορεί κάποιος να πάει σε αντιπροσωπεία, να πληρώσει και να το αποκτήσει. Πρέπει να κερδίσει τη δυνατότητα αγοράς.

Η «κλήρωση» γίνεται στην πίστα

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, στο Mazda Fan Festa 2026 που φιλοξενείται στο Fuji Speedway. Η Mazda έχει διαθέσει τρία αυτοκίνητα για κάθε ημέρα, δηλαδή συνολικά έξι. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον χώρο των τεσσάρων dealers μεταξύ 09:00 και 12:00, ενώ εφόσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον αριθμό των διαθέσιμων αυτοκινήτων, οι αγοραστές θα επιλεγούν με κλήρωση. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την κεντρική σκηνή της εκδήλωσης και οι τυχεροί θα πρέπει να πάνε αυτοπροσώπως να παραλάβουν τα αυτοκίνητα.

Το δώρο δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο

Οι έξι τυχεροί δεν θα πάρουν απλώς ένα MX-5 με σπάνιο χρώμα. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης ένα διήμερο ταξίδι με μία διανυκτέρευση στη Χιροσίμα, με επισκέψεις στα κεντρικά γραφεία της Mazda, στο Mazda Museum και στις εγκαταστάσεις της Mazda E&T, όπου πραγματοποιείται η ειδική επεξεργασία των αυτοκινήτων.