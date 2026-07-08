Στον κόσμο των hypercars οι αριθμοί ανεβαίνουν συνεχώς, όμως υπάρχουν ορισμένα ρεκόρ που ξεχωρίζουν. Ένα από αυτά καταρρίπτει πλέον η δανέζικη Zenvo, καθώς το νέο Aurora Tur φιλοξενεί τον ισχυρότερο V12 που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Η σχεδόν τελική μορφή του μοντέλου παρουσιάστηκε λίγο πριν από το Goodwood Festival of Speed, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός πολυετούς προγράμματος εξέλιξης και φέρνοντας το hypercar ένα βήμα πριν από την έναρξη των παραδόσεων στους πρώτους πελάτες μέσα στο 2027.

Στην καρδιά του Aurora Tur βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος V12 6,6 λίτρων με τέσσερα turbo, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη MAHLE Powertrain. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι ότι ο θερμικός κινητήρας αποδίδει από μόνος του 1.250 ίππους και ανεβάζει στροφές έως τις 9.800 σ.α.λ., επίδοση που του χαρίζει τον τίτλο του ισχυρότερου V12 που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο δρόμου.

Η υβριδική διάταξη συμπληρώνεται από τρεις ηλεκτροκινητήρες, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ στους 1.850 ίππους. Σύμφωνα με τη Zenvo, το Aurora Tur επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,3 δευτερόλεπτα, φτάνει τα 300 χλμ./ώρα σε μόλις 9 δευτερόλεπτα και στοχεύει σε τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 450 χλμ./ώρα.

Παρά τις ακραίες επιδόσεις, οι δημιουργοί του υποστηρίζουν ότι το Aurora Tur σχεδιάστηκε ως ένα hypercar που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον δρόμο, συνδυάζοντας την άνεση ενός grand tourer με επιδόσεις επιπέδου πίστας. Παράλληλα θα υπάρξει και η έκδοση Agil, η οποία είναι πιο ελαφριά, πισωκίνητη και με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην οδήγηση εντός πίστας.

Η παραγωγή θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με μόλις 100 αυτοκίνητα συνολικά. Το κόστος του μοντέλου ξεπερνά τα 2,8 εκατ. ευρώ, κάτι που το κατατάσσει στην κορυφή της κατηγορίας των συλλεκτικών hypercars.

Σε μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση κυριαρχεί ολοένα και περισσότερο, η Zenvo αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για έναν δωδεκακύλινδρο κινητήρα που δεν εντυπωσιάζει μόνο με τους αριθμούς, αλλά και με το γεγονός ότι γράφει ιστορία πριν ακόμη ξεκινήσει η κανονική παραγωγή του.