Με την πρώτη ματιά δύσκολα θα πιστέψει κανείς ότι οι εικόνες που βλέπει είναι πραγματικές. Οι περισσότεροι θα ορκίζονταν πως πρόκειται για ψηφιακά σχέδια ή για σκίτσα από κάποιο βιβλίο κόμικ. Κι όμως, τα αυτοκίνητα των φωτογραφιών υπάρχουν, είναι απολύτως αληθινά και βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία από τις πιο ιδιαίτερες εκθέσεις αυτοκινήτου στον κόσμο.

Πίσω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα βρίσκεται ο Αμερικανός καλλιτέχνης Joshua Vides, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση «Flat Out» στο διάσημο Petersen Automotive Museum του Λος Άντζελες. Με το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο στιλ του, κατάφερε να μετατρέψει πραγματικά αυτοκίνητα σε δημιουργίες που μοιάζουν σαν να έχουν ξεπηδήσει από τις σελίδες ενός κόμικ.

Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο Vides ονομάζεται «Reality to Idea». Αρχικά τα αντικείμενα βάφονται λευκά και στη συνέχεια σχεδιάζονται στο χέρι με έντονες μαύρες γραμμές, οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός δισδιάστατου σκίτσου. Το αποτέλεσμα είναι τόσο πειστικό, ώστε ακόμη και από κοντινή απόσταση ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι πρόκειται για πραγματικά τρισδιάστατα αυτοκίνητα.

Στην έκθεση πρωταγωνιστούν πέντε κλασικά μοντέλα, μεταξύ των οποίων μια Ferrari 308 GTS, μια Porsche και μια Mercedes-Benz, ενώ το ίδιο καλλιτεχνικό ύφος έχει εφαρμοστεί και σε ολόκληρο τον χώρο που τα φιλοξενεί.

Το συνεργείο, τα εργαλεία, οι τοίχοι, ακόμη και οι λεπτομέρειες του γκαράζ έχουν μεταμορφωθεί ώστε να θυμίζουν ένα τεράστιο χειροποίητο σχέδιο. Έτσι, ο επισκέπτης δεν βλέπει απλώς μερικά ιδιαίτερα αυτοκίνητα, αλλά μπαίνει κυριολεκτικά μέσα σε έναν τρισδιάστατο κόσμο που μοιάζει ζωγραφισμένος με μαρκαδόρο.

Ο ίδιος ο Joshua Vides έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με μεγάλες εταιρείες όπως η BMW, η Formula 1, η Nike και η Fendi, όμως χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη έκθεση ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της καριέρας του. Όπως δήλωσε, κάθε αυτοκίνητο αποτελεί έναν διαφορετικό «καμβά», ενώ η δυνατότητα να παρουσιάσει το έργο του στο Petersen Automotive Museum ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Η έκθεση φιλοξενείται στο μουσείο του Λος Άντζελες έως τον Ιούλιο του 2027 και περιλαμβάνεται στο κανονικό εισιτήριο εισόδου. Ακόμη κι αν δεν βρεθείτε ποτέ εκεί, αξίζει να αφιερώσετε λίγα δευτερόλεπτα στις φωτογραφίες. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που το μάτι βλέπει κάτι, αλλά ο εγκέφαλος αρνείται να το πιστέψει.