Πώς μπορεί ένα μικρό Toyota Yaris να κοιτάξει στα μάτια μια Lamborghini με ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6,5 λίτρων; Η απάντηση βρίσκεται κάτω από το καπό ενός βελτιωμένου Toyota GR Yaris, το οποίο μετατράπηκε σε πραγματικό «πύραυλο» από τη βρετανική εταιρεία βελτιώσεων Garage Whifbitz. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε απέναντι σε μία Lamborghini Aventador SV, σε μια εντυπωσιακή αναμέτρηση που διοργάνωσε το γνωστό κανάλι Carwow στο YouTube.

Το Yaris που αποδίδει 630 ίππους

Το εργοστασιακό Toyota GR Yaris χρησιμοποιεί έναν τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,6 λίτρων και απόδοσης 280 ίππων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η Garage Whifbitz προχώρησε σε εκτεταμένες μηχανικές αλλαγές, ανακατασκευάζοντας τον κινητήρα και τοποθετώντας μεγαλύτερο turbo.Το αποτέλεσμα είναι 630 ίπποι και 430 Nm ροπής, με την ισχύ να περνά και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός σειριακού κιβωτίου επτά σχέσεων. Το βάρος του αυτοκινήτου παραμένει περίπου στα 1.280 κιλά, ενώ το κόστος του συγκεκριμένου project, μαζί με τις μετατροπές, υπολογίζεται στις 130.000 λίρες.

Απέναντί του μια Lamborghini με V12 και 750 ίππους

Η Lamborghini Aventador SV ακολουθεί εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Ο ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας των 6,5 λίτρων αποδίδει 750 ίππους και 690 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω επτατάχυτου αυτοματοποιημένου κιβωτίου. Η ιταλική κατασκευή έχει μεγαλύτερη ισχύ, αλλά είναι και βαρύτερη. Το εργοστασιακό βάρος της αναφέρεται στα 1.525 κιλά χωρίς καύσιμα και υγρά.

Ποιος κερδίζει τελικά;

Στις κόντρες από στάση, η αναμέτρηση είχε αρκετές ανατροπές. Σε μία από τις προσπάθειες, το Yaris πέρασε πρώτο τη γραμμή τερματισμού, αλλά η επανάληψη έδειξε ότι είχε ξεκινήσει πρόωρα. Στην πρώτη κούρσα, επίσης, η Lamborghini αντιμετώπισε πρόβλημα στην εκκίνηση, με αποτέλεσμα το Toyota να πάρει μια εύκολη. Στο συνολικό αποτέλεσμα των drag races, η Aventador SV επικράτησε με τρεις νίκες έναντι μίας. Η εικόνα, όμως, άλλαξε στις κόντρες εν κινήσει. Στις τρεις σχετικές αναμετρήσεις, το Yaris κατάφερε να επικρατήσει δύο φορές, δείχνοντας πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να γίνει όταν οι συνθήκες ευνοούν την απόδοση και το χαμηλό βάρος του.