Σε μια εποχή που η αυτοκινητοβιομηχανία εστίαζε κυρίως στην άνεση και την αύξηση διαστάσεων, η Toyota παρουσίασε ένα πρωτότυπο που ακολούθησε τον αντίθετο δρόμο. Το AXV-IV, μέλος της πειραματικής σειράς μοντέλων Advanced eXperimental Vehicle, αποτέλεσε μια τολμηρή μελέτη πάνω στην ακραία μείωση βάρους, την αποδοτικότητα και την απλότητα, αποδεικνύοντας ότι η οδηγική απόλαυση δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ισχύ ή τον όγκο, αλλά από τη σωστή μηχανολογική φιλοσοφία.

Το AXV-IV σχεδιάστηκε ως πολυλειτουργικό, υπερ-ελαφρύ coupe με έμφαση στη μείωση βάρους και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Tο συνολικό του βάρος ήταν μόλις περίπου 450 κιλά, δηλαδή λιγότερο από το μισό του βάρους ενός τυπικού Toyota Corolla της εποχής. Αυτή η δραστική μείωση επιτεύχθηκε χάρη στη εκτεταμένη χρήση αλουμινίου, μαγνησίου, συνθετικών υλικών και FRP, ακόμα και στις αναρτήσεις και τα εξαρτήματα αμαξώματος.

Το πρωτότυπο ήταν εξοπλισμένο με έναν υπερτροφοδοτούμενο, δικύλινδρο, δίχρονο κινητήρα 804κ.εκ. ο οποίος απέδιδε περίπου 64 άλογα, σχεδιασμένος για αποδοτική λειτουργία και χαμηλό βάρος, ενώ συνδυαζόταν με 5τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Λόγω της ιδιαίτερα μικρής μάζας του αυτοκινήτου, ο κινητήρας αυτός μπορούσε να προσφέρει επαρκή επιτάχυνση και λειτουργικότητα για αστική μετακίνηση, χωρίς να κατατάσσει το AXV-IV στην κατηγορία των παραδοσιακών «σπορ» αυτοκινήτων.

Η εξωτερική σχεδίαση χαρακτηριζόταν από λεπτές, αεροδυναμικές γραμμές, με στόχο τη μείωση της αντίστασης στον αέρα και την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας, ενώ οι λεπτομέρειες του αμαξώματος απέφευγαν υπερβολικά σχεδιαστικά στοιχεία που θα αύξαναν το βάρος ή θα περιόριζαν την αεροδυναμική απόδοση.

Παρά την καινοτόμο προσέγγιση και το ενδιαφέρον τεχνολογικό περιεχόμενο, το AXV-IV δεν οδηγήθηκε ποτέ στη μαζική παραγωγή, παραμένοντας πρωτίστως ένδειξη των ερευνητικών κατευθύνσεων της Toyota για το μέλλον της ελαφριάς και αποδοτικής κινητικότητας.

Ωστόσο, τα στοιχεία και η φιλοσοφία του έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά για την εξέλιξη των μελλοντικών concept και των μικρών, αποδοτικών οχημάτων που επηρεάστηκαν από αυτό τις επόμενες δεκαετίες.