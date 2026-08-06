Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Toyota C-HR εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Toyota στην ευρωπαϊκή αγορά. Με περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και πάνω από 1,2 εκατομμύρια στην Ευρώπη, το ιαπωνικό SUV έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικό success story, συνδυάζοντας ξεχωριστή σχεδίαση, προηγμένη υβριδική τεχνολογία και οδηγικό χαρακτήρα που το διαφοροποίησε από τον ανταγωνισμό.

Από την πρώτη του εμφάνιση το 2016, το Toyota C-HR κατάφερε να προσελκύσει ένα νέο κοινό στη μάρκα, χάρη στην ιδιαίτερη αισθητική του που αντλούσε έμπνευση από τα coupe μοντέλα. Η δυναμική σχεδίαση, η ποιοτική καμπίνα και η διαφορετική προσέγγιση στην κατηγορία των C-SUV συνέβαλαν ώστε να αποκτήσει γρήγορα φανατικό κοινό, με περισσότερους από τους μισούς αγοραστές να δηλώνουν πως ο σχεδιασμός ήταν ο βασικός λόγος επιλογής του.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Toyota στην Ευρώπη

Η εμπορική πορεία του μοντέλου αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Από το 2016 έως σήμερα, το Toyota C-HR έχει διατηρήσει ένα από τα υψηλότερα μερίδια αγοράς της Toyota στην κατηγορία C-SUV, με μέσο όρο περίπου 7,7%.

Παράλληλα, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην προσέλκυση νέων πελατών για τη μάρκα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2019 το 67% των αγοραστών του επέλεξε Toyota για πρώτη φορά, ενώ το ποσοστό ικανοποίησης των ιδιοκτητών φτάνει το 74%, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Από την πρώτη γενιά στη νέα εποχή

Η πρώτη γενιά του Toyota C-HR έφερε μια νέα φιλοσοφία στην κατηγορία των crossover SUV. Βασισμένο στην πλατφόρμα TNGA-C της Toyota, διέθετε χαμηλό κέντρο βάρους, δυναμική οδική συμπεριφορά και προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Η δεύτερη γενιά, που παρουσιάστηκε το 2023, ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη. Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους οδηγούς, το νέο Toyota C-HR υιοθετεί τη φιλοσοφία «concept car για τον δρόμο», με πιο εκφραστική σχεδίαση, αναβαθμισμένη τεχνολογία και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Στα στοιχεία που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται οι ενσωματωμένες χειρολαβές θυρών, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 64 χρωμάτων, η πανοραμική οροφή χωρίς σκιάδιο και το πλήρως ψηφιακό περιβάλλον του οδηγού.

Η γκάμα του Toyota C-HR περιλαμβάνει υβριδικές και Plug-in Hybrid εκδόσεις, αξιοποιώντας την τελευταία γενιά εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης της Toyota.

Ναυαρχίδα της γκάμας αποτελεί η Plug-in Hybrid έκδοση, η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 66 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, ενώ σε αστικές συνθήκες η ισοδύναμη ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να φτάσει περίπου τα 100 χιλιόμετρα. Παράλληλα, το μοντέλο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας, όπως το σύστημα Predictive Efficient Drive με λειτουργία geo-fencing, που προσαρμόζει αυτόματα τη χρήση της μπαταρίας ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ηλεκτρική αυτονομία σε ζώνες χαμηλών εκπομπών.

Αναβαθμίσεις για το 2026

Για το 2026, η Toyota προχωρά σε περαιτέρω αναβάθμιση της γκάμας. Η έκδοση C-LUB αποκτά νέα ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ μαύρο χρώμα, επενδύσεις Samara στα καθίσματα, γκρι ραφές στο εσωτερικό και νέες λεπτομέρειες φινιρίσματος. Παράλληλα, η έκδοση GR SPORT θα είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους τους τύπους συστημάτων κίνησης, διευρύνοντας τις επιλογές για τους υποψήφιους αγοραστές.