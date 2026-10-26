Υπάρχουν αυτοκίνητα που αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία και υπάρχουν μοντέλα που γίνονται συνώνυμα της ίδιας της αυτοκίνησης. Η Toyota Corolla ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία, καθώς το ιαπωνικό μοντέλο συμπληρώνει 60 χρόνια ζωής, έχοντας ξεπεράσει τις 57 εκατομμύρια πωλήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και διατηρώντας τον τίτλο του εμπορικότερου μοντέλου στην ιστορία του αυτοκινήτου.

Η επιτυχία της δεν βασίστηκε σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε έναν εντυπωσιακό σχεδιασμό. Αντίθετα, η Corolla εξελίχθηκε παραμένοντας όμως πάντα ένα ποιοτικό, πρακτικό και προσιτό αυτοκίνητο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε εποχής. Από τα πρώτα οικογενειακά sedan της δεκαετίας του 1960 μέχρι τα σημερινά υβριδικά μοντέλα, η φιλοσοφία της παρέμεινε σταθερή, ακόμη κι όταν σχεδόν όλα τα υπόλοιπα άλλαζαν.

Από την Ιαπωνία στην ευρωπαϊκή αγορά

Η ιστορία της ξεκίνησε το 1966, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιαπωνία αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς και η απόκτηση αυτοκινήτου γινόταν ολοένα και πιο σημαντική για τις οικογένειες. Η Toyota θέλησε να δημιουργήσει ένα μοντέλο που δεν θα περιοριζόταν απλώς στη μετακίνηση, αλλά θα προσέφερε άνεση, σύγχρονο εξοπλισμό και ευχάριστη οδήγηση σε μια προσιτή τιμή.

Η πρώτη Corolla παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο το 1966 και κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Διέθετε κινητήρα 1,1 λίτρων με απόδοση 60 ίππων, ενώ η γκάμα σύντομα εμπλουτίστηκε με τετράθυρη έκδοση, station wagon και coupe. Το όνομά της προέρχεται από τον όρο που περιγράφει το στεφάνι των πετάλων ενός λουλουδιού.

Η Toyota, όμως, δεν σκόπευε να περιορίσει την επιτυχία της στην εγχώρια αγορά. Τα πρώτα αυτοκίνητα έφτασαν στην Ευρώπη τον Απρίλιο του 1967, ενώ από το 1971 ξεκίνησε η συναρμολόγησή τους στην Πορτογαλία, μέσω του συνεργάτη της εταιρείας Caetano. Καθώς οι πωλήσεις αυξάνονταν, η Corolla προσαρμοζόταν όλο και περισσότερο στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Οι επόμενες γενιές έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου, στην ασφάλεια, στην άνεση και στην οδική συμπεριφορά, ενώ η Toyota άρχισε να σχεδιάζει εκδόσεις που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις τοπικές ανάγκες.

Η μετάβαση στην ευρωπαϊκή παραγωγή αποτέλεσε σημαντικό σταθμό. Το 1994 ξεκίνησε η κατασκευή της Corolla στην Τουρκία, ενώ το 1998 προστέθηκε το εργοστάσιο της Toyota στη Βρετανία. Σήμερα, το βρετανικό εργοστάσιο στο Burnaston παράγει τις εκδόσεις Hatchback και Touring Sports, ενώ η παραγωγή του Sedan γίνεται στην Τουρκία. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν 9,5 εκατομμύρια Corolla να έχουν πουληθεί στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε ένα στα έξι αυτοκίνητα του μοντέλου που έχουν διατεθεί παγκοσμίως.

Από την εμβληματική AE86 μέχρι τα υβριδικά μοντέλα

Στα 60 χρόνια της, η Corolla δεν ήταν πάντοτε το συντηρητικό οικογενειακό αυτοκίνητο που ενδεχομένως φαντάζεται κανείς. Ορισμένες εκδόσεις της απέκτησαν ξεχωριστή θέση στην αυτοκινητιστική κουλτούρα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την AE86, που κατασκευάστηκε από το 1983 έως το 1987. Με κίνηση στους πίσω τροχούς, τετρακύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων και ισχύ περίπου 130 ίππων, η AE86 απέκτησε φανατικό κοινό χάρη στον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα της.

Την ίδια περίοδο, η Corolla περνούσε σταδιακά στην εποχή της προσθιοκίνησης, δίνοντας προτεραιότητα στους μεγαλύτερους χώρους και στην πρακτικότητα. Στις επόμενες γενιές προστέθηκαν πιο προηγμένοι κινητήρες, βελτιωμένα συστήματα ασφάλειας και νέες τεχνολογίες, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία έπρεπε να ανταποκριθεί σε αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών και στις αυξανόμενες απαιτήσεις των οδηγών.

Στην Ευρώπη, μάλιστα, η ονομασία Corolla δεν χρησιμοποιήθηκε πάντοτε για όλες τις εκδόσεις. Από το 2007, τα hatchback μοντέλα κυκλοφόρησαν ως Auris, ενώ το όνομα Corolla παρέμεινε σε άλλες εκδόσεις, όπως το sedan. Το Auris Hybrid, που παρουσιάστηκε το 2010 και κατασκευαζόταν στη Βρετανία, αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την παραγωγή υβριδικών αυτοκινήτων της Toyota στην Ευρώπη.

Το 2019, η δωδέκατη γενιά επανέφερε το όνομα Corolla και στα ευρωπαϊκά hatchback. Βασισμένη στην πλατφόρμα TNGA-C, απέκτησε χαμηλότερο κέντρο βάρους, αυξημένη ακαμψία αμαξώματος και βελτιωμένη οδική συμπεριφορά. Παράλληλα, η Toyota έδωσε έμφαση στην υβριδική τεχνολογία, προσφέροντας συστήματα κίνησης 1,8 και 2,0 λίτρων, ανάλογα με την έκδοση. Σήμερα, η οικογένεια Corolla περιλαμβάνει τις εκδόσεις Hatchback, Touring Sports και Sedan, ενώ το όνομα έχει επεκταθεί και στα SUV με την Corolla Cross.

Η υβριδική τεχνολογία αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας του μοντέλου. Η σημερινή Corolla συνδυάζει την οικονομία καυσίμου με την καθημερινή χρηστικότητα, ενώ διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, σύστημα πολυμέσων με οθόνη 10,5 ιντσών και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Επετειακές εκδόσεις για τα 60 χρόνια

Για να γιορτάσει την επέτειο, η Toyota παρουσιάζει ειδικές εκδόσεις της Corolla Hatchback, Touring Sports και Sedan, με ξεχωριστές χρωματικές επιλογές, ειδικές ζάντες 17 ιντσών, διακοσμητικές λεπτομέρειες και σήματα «60th Anniversary».

Οι εκδόσεις Hatchback και Touring Sports ξεχωρίζουν με το μεταλλικό μπλε χρώμα New Boreal Blue και τη μαύρη οροφή, ενώ το Sedan αποκτά τη δική του απόχρωση Lunar Sky Blue. Στο εσωτερικό υπάρχουν ειδικά μαρσπιέ και πατάκια με επετειακές λεπτομέρειες, ενώ προσφέρονται και επιπλέον χρωματικές επιλογές, όπως λευκό και γκρι.