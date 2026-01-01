Μια Toyota Corolla του 1993 έγινε θέμα συζήτησης στον αυτοκινητιστικό κόσμο, αφού κατάφερε να ξεπεράσει τα 2.000.000 χιλιόμετρα χωρίς να αλλάξει τον αρχικό κινητήρα ή το κιβώτιο ταχυτήτων. Ένα επίτευγμα που σπάνια συναντάται σε αυτοκίνητο της ίδιας ηλικίας και χρήσης.

Το αυτοκίνητο ανήκει στον Graeme Hebley, κάτοικο της Νέας Ζηλανδίας και επαγγελματία διανομέα εφημερίδων. Ο Hebley αγόρασε τη Corolla του πριν από περίπου 25 χρόνια, το 2000, όταν το αυτοκίνητο είχε ήδη κάνει περίπου 80.000 χλμ. Από τότε, σύμφωνα με δημοσιεύσεις και συνεντεύξεις του ιδίου, η Corolla κάλυπτε κατά μέσο όρο περίπου 5.000 χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα (λόγω της δουλειάς του), κυρίως σε καθημερινές μετακινήσεις ανάμεσα σε πόλεις όπως το Wellington και το New Plymouth.

Παρά την καθημερινή έντονη χρήση, τα πιο σημαντικά μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου (κινητήρας, μετάδοση, σύστημα κίνησης) παραμένουν τα ίδια με αυτά που έφερε όταν βγήκε από το εργοστάσιο. Εκτός από τα προγραμματισμένα συχνά σέρβις και την αντικατάσταση αναλώσιμων όπως ιμάντες και ρουλεμάν, δεν έχει γίνει ουσιαστική αντικατάσταση βασικών εξαρτημάτων.

Ο ίδιος ο Hebley αποδίδει την επιτυχία αυτή στην τακτική συντήρηση και στη φροντίδα που δείχνει στο αυτοκίνητό. Σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, εξήγησε πως η Corolla χρειάζεται συχνό έλεγχο και φροντίδα για να διατηρείται σε τόσο καλή κατάσταση, και πως χωρίς τα τακτικά σέρβις πιθανότατα να μην είχε φτάσει τόσο μακριά.

Αυτό που κάνει την περίπτωση του Hebley εντυπωσιακή δεν είναι μόνο η απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο, αλλά και το γεγονός ότι το μοντέλο είναι έβδομης γενιάς (E100), κατασκευασμένο μεταξύ 1991 και 2002, και όχι κάποιο ειδικά ενισχυμένο ή περιορισμένης παραγωγής όχημα. Το συγκεκριμένο Corolla ήταν εισαγωγής από την Αγγλία, και δεν ήταν καν μοντέλο που προοριζόταν αρχικά για την αγορά της Νέας Ζηλανδίας, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στην ιστορία του.

Η Corolla είναι το παγκόσμιο best seller, με συνολικές πωλήσεις που έχουν ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια μονάδες από το 1966 μέχρι σήμερα. Έχει αποκτήσει φήμη για την αξιοπιστία, τη μεγάλη διάρκεια ζωής και το χαμηλό κόστος συντήρησης, χαρακτηριστικά που έχουν συμβάλει στη δημοτικότητά της ανά τις δεκαετίες.

Για πολλούς, η ιστορία αυτού του Corolla δεν είναι απλώς μια περίεργη περίπτωση, αλλά μια υπενθύμιση του πόσο σημαντική είναι η σωστή συντήρηση και η προσεκτική χρήση ενός αυτοκινήτου. Είναι επίσης μια απτή επιβεβαίωση της φήμης που έχει χτίσει η Toyota με την πάροδο των χρόνων για την αξιοπιστία των οχημάτων της.