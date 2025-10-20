Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Είναι ένα αυτοκίνητο που είχαμε ακούσει πολλά, είχαμε μάθει ακόμη περισσότερα και το περιμέναμε πως και πως για να το οδηγήσουμε και να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Ένα αυτοκίνητο με τη στρατηγική multipath-way της Toyota που τώρα εξελίσσεται και στην κατηγορία Α.

Το νέο Aygo X είναι το πρώτο πλήρως Hybrid Electric μοντέλο της κατηγορίας που προέρχεται από έναν συνδυασμό της πλατφόρμας TNGA-B και της Hybrid Dynamic Force τεχνολογίας. Διαθέτει μεγαλύτερη ισχύ 116hp και ζωηρή επιτάχυνση, με τη στιβαρότητα και το NVH μεγαλύτερης κατηγορίας.

Διαθέτει τη νέα γενιά συστημάτων ασφαλείας, Toyota Safety Sense 3.0, έχει κορυφαία κατανάλωση ( η εργοστασιακή μέτρηση είναι 2,9λτ/100χλμ ή κόστος καυσίμου έως 5€/ 100χλμ και συνολικά, μικτή κατανάλωση 3,7λτ/100χλμ. Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι σημαντικά χαμηλότερο των ορίων της Ευρώπης. Μέσα στην πόλη είναι μόλις 66γρ CO2.

Σήμερα θα σας κάνουμε μια γενική περιγραφή του νέου οχήματος και θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση όταν το δοκιμάσουμε.

Το σημαντικό είναι ότι η Toyota αποφάσισε να υιοθετήσει τη στρατηγική multipath-way και στην κατηγορία Α που κατατάσσεται το νέο Aygo X, το πρώτο πλήρως Hybrid Electric μοντέλο της κατηγορίας.

Χάρη στην τεχνολογία Toyota Hybrid Electric, το νέο Aygo X έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ και γίνεται το 1ο αυτοκίνητο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει.

Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού μπορούμε να πετύχουμε μετακινήσεις με εκπομπές CO₂ μόλις 66 γρ./χλμ. μέσα στην πόλη και να μην έχουμε το άγχος του καλωδίου. Χωρίς φόρτωση των μπαταριών, μπορούμε να κινηθούμε με τον Hybrid Electric έχοντας τη συνείδησή μας καθαρή που δεν μολύνουμε το περιβάλλον.

Το νέο Aygo X ανεβάζει τον πήχη σε απόδοση και πρακτικότητα. Προσφέρει αυξημένη ισχύ, πιο άμεση επιτάχυνση και εξαιρετικό κράτημα, χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε στυλ, άνεση ή ποιότητα. Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το Toyota Aygo X είναι ένα μοναδικό crossover στην κατηγορία Α, ιδιαίτερα δημοφιλές, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του.

Το νέο Aygo X προχωρά ακόμα περισσότερο, κάνοντας την αποδοτικότητα και τη χαρά της Hybrid Electric οδήγησης πιο προσιτές από ποτέ, ως το μικρότερο πλήρως Hybrid Electric όχημα της Toyota μέχρι σήμερα. Αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει εξηλεκτρισμένες εκδόσεις σε όλες τις κατηγορίες μέσω της πολυτεχνολογικής στρατηγικής (Multipath-way Strategy).

Θα σας αναφέρουμε τρεις σημαντικές πρωτοποριακές λύσεις της Toyota.

*Η πλατφόρμα TNGA GA-B ανασχεδιάστηκε για να ενσωματώσει υβριδικά εξαρτήματα.

*Έχει νέα εξαρτήματα ανάρτησης TNGA και πλήμνες τροχών με πέντε μπουλόνια

*Πέτυχε μείωση θορύβου μέσω νέων μέτρων ηχομόνωσης

Η πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA) και η χαμηλά τοποθετημένη υβριδική μπαταρία προσφέρουν χαμηλό κέντρο βάρους και άκαμπτο αμάξωμα για ευέλικτη οδική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ψηλή και άνετη θέση οδήγησης συνδυάζει την ορατότητα και την άνεση ενός μεγαλύτερου οχήματος με την αποδοτικότητα ενός μικρού.

Το «έτοιμο για όλα» Aygo X ανανεώνεται με κομψό εμπρός σχεδιασμό που αποπνέει premium χαρακτήρα και αναδεικνύει τον crossover προσανατολισμό του. Την εικόνα ολοκληρώνουν οι νέες ζάντες 17 ή 18 ιντσών και οι μαύροι προτεταμένοι θόλοι τροχών.

Για όσους αναζητούν πιο τολμηρή, δυναμική οδήγηση και σπορ εμφάνιση, το Aygo X αποκτά για πρώτη φορά τη νέα έκδοση GR SPORT. Προσφέρει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, καθώς και ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Η κομψή και ξεχωριστή προσωπικότητα του Aygo X αναδεικνύεται μέσα από τη χρωματική φιλοσοφία «mellow spice», με τις αποχρώσεις Cinnamon, Jasmin, Tarragon και Lavandula να δημιουργούν μια μοντέρνα εμφάνιση που αντανακλά τις σύγχρονες προτιμήσεις των πελατών. Η έκδοση GR SPORT ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Mustard.

Ως SUV της κατηγορίας Α, το νέο Aygo X προσφέρει στους πελάτες τα καλύτερα και των δύο κόσμων: πρακτικό και fun, compact αλλά γεμάτο αυτοπεποίθηση, αποδοτικό αλλά συναρπαστικό. Μοναδικό στην κατηγορία Α, φέρνει προσιτή μετάβαση στον εξηλεκτρισμό και θα κυκλοφορήσει στις ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.

Ως το μικρότερο πλήρως Hybrid Electric αυτοκίνητο της Ευρώπης και πρώτο στην κατηγορία Α, το νέο Aygo X σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα στην εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας της Toyota, από την καινοτομία έως σήμερα, με περισσότερα από 31 εκατομμύρια εξηλεκτρισμένα οχήματα να έχουν πωληθεί παγκοσμίως.

Η Hybrid Dynamic Force τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο νέο Toyota Yaris εφαρμόζεται και στο Aygo X, προσφέροντας δυναμική οδήγηση με αυξημένη ισχύ και πιο άμεση επιτάχυνση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Ο μπροστινός πρόβολος επεκτείνεται κατά 76 mm, φιλοξενώντας τον κινητήρα 1,5 λίτρου και ανανεώνοντας το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου. Η Hybrid Dynamic Force τεχνολογία συνοδεύεται από αναβαθμισμένες μονάδες ελέγχου και βελτιωμένο σύστημα κλιματισμού

Η προσαρμογή του Aygo X, ώστε να φιλοξενήσει το υβριδικό σύστημα κίνησης, διατηρώντας παράλληλα το συμπαγές μεταξόνιο των 2.430 mm, την ευελιξία χειρισμού και την χωρητικότητα αποσκευών των 231 λίτρων του προηγούμενου μοντέλου, απαιτούσε καινοτόμες λύσεις στη διάταξη των εξαρτημάτων.

Για να χωρέσει ο μεγαλύτερος υβριδικός κινητήρας 1,5 λίτρου, ο εμπρόσθιος πρόβολος έχει επιμηκυνθεί κατά 76 mm, διατηρώντας παράλληλα τις αναλογίες του Aygo X. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική επέτρεψε την ανανέωση του εμπρός μέρους, αντανακλώντας τη σύγχρονη ευρωπαϊκή σχεδιαστική γλώσσα της Toyota.

Χάρη στην έξυπνη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, η βοηθητική μπαταρία τοποθετήθηκε κάτω από τον χώρο αποσκευών, γεγονός που επέτρεψε την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος χωρίς καμία επίπτωση στην αποθηκευτική ικανότητα.

Για την ενσωμάτωση του εξηλεκτρισμένου συστήματος κίνησης χρειάστηκε επίσης ένα νέο σύστημα καλωδίωσης, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής εντελώς νέων ηλεκτρονικών – όπως οι νέες ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (ECU) – χωρίς κανένα εξάρτημα από την προηγούμενη γενιά. Πέρα από τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος, αυτό το βήμα επέτρεψε και την εισαγωγή ενός ψηφιακού πίνακα 7 ιντσών.

Επιπλέον, οι αλλαγές στη διάταξη επέτρεψαν την πλήρη αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού με μια βελτιωμένη έκδοση και την εισαγωγή διζωνικού κλιματισμού για τους εμπρός επιβάτες στις ανώτερες εκδόσεις.

Η απόδοση συνδυάζεται με ρεκόρ χαμηλών εκπομπών ρύπων

Αύξηση ισχύος κατά 44 DIN hp, φτάνοντας τους 116 DINhp

Οι χαμηλότερες στην κατηγορία εκπομπές CO2: 84 g/km

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 18 % σε όλο τον κύκλο ζωής σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά

Τα οφέλη της υβριδικής τεχνολογίας, τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην οδηγική εμπειρία, συμπληρώνονται από μια ευρύτερη, ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνατότητες της κατηγορίας Α.

Τα πλεονεκτήματα της πλήρους υβριδικής τεχνολογίας κάνουν το νέο Aygo X ιδανικό σύντροφο για την πόλη, με χαμηλές εκπομπές CO2 μόλις 84 g/km – οι χαμηλότερες στην κατηγορία – εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τις ζώνες χαμηλών ρύπων.

Η μεγαλύτερη ισχύς ανοίγει νέες προοπτικές, κάνοντας τις μεγάλες διαδρομές πιο άνετες και ξεκούραστες. Με ισχύ αυξημένη κατά 44 DIN hp σε σχέση το προηγούμενο μοντέλο, το Aygo X αποδίδει πλέον 116 DIN hp και επιταχύνει από 0–100 km/h σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

AygoXGRSPORT

Αναβαθμισμένη οδική συμπεριφορά χάρη στην ειδική ρύθμιση των αμορτισέρ, των ελατηρίων και του συστήματος διεύθυνσης

Σπορ εμπρός μάσκα με αποκλειστικό μοτίβο «G-pattern», ζάντες αλουμινίου GR SPORT και μοναδική διχρωμία με μαύρο καπό

Μαύρες και γκρι λεπτομέρειες στο εσωτερικό, μαζί με αποκλειστικά λογότυπα GR

Η έκδοση GR SPORT είναι εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες της TOYOTA GAZOO Racing.

Ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ελατήρια βελτιώνουν το κράτημα, μειώνοντας τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ η ειδική ρύθμιση του ηλεκτρικά υποβοηθούμενου τιμονιού προσφέρει πιο άμεση και ακριβή απόκριση. Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μια συναρπαστική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα την άνεση κατά την οδήγηση στους δρόμους της πόλης.

Η ήδη τολμηρή μπροστινή μάσκα αναβαθμίζεται με το χαρακτηριστικό μοτίβο «G-pattern», σήμα κατατεθέν των οχημάτων της οικογένειας GR. Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου ενισχύουν τη δυναμική εικόνα του αυτοκινήτου.

Το εσωτερικό της καμπίνας αναδεικνύεται με μαύρες και γκρι λεπτομέρειες, καθώς και με κεντητά λογότυπα GR, που αντικατοπτρίζουν το δυναμικό στυλ του Aygo X GR SPORT.

Σύγχρονα συστήματα πολυμέσων

Οθόνη αφής 10.5” στις ανώτερες εκδόσεις

Ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Android Auto®

Επιλογή premium συστήματος ηχείων JBL

Η βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία προσφέρει στους επιβάτες συνδεσιμότητα, ενημέρωση και ψυχαγωγία μέσω του συστήματος Toyota Smart Connect και της εφαρμογής MyT (για smartphone).

Στις ανώτερες εκδόσεις, διατίθεται σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας 10,5 ιντσών, ενώ οι υπόλοιπες εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ οθόνη 9 ιντσών.

Το premium σύστημα ηχείων JBL προσφέρει δυνατά μπάσα και καθαρή, δυναμική απόκριση από τέσσερα ηχεία και ένα μεγάλο subwoofer στο πορτμπαγκάζ, και διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Να σας πούμε τώρα και την τιμή του. Για το λανσάρισμα του νέου Aygo η Toyota ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με 19.500 ευρώ.