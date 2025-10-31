Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που η Toyota ανακοίνωσε μια νέα οικογένεια τετρακύλινδρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι οποίοι θα προσφέρονται τόσο ως ατμοσφαιρικοί όσο και ως τουρμπάτοι. Αυτοί οι επερχόμενοι κινητήρες, που σχεδιάζονται με χωρητικότητα 1,5 λίτρων και 2,0 λίτρων, θα είναι μικρότεροι και ελαφρύτεροι ενώ παράλληλα θα έχουν τεράστιες επιδόσεις, συγκριτικά με οτιδήποτε σημερινό κυκλοφορεί. Πιο συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος από τους δύο κινητήρες αποκτά ειδική επεξεργασία από την Gazoo Racing, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει το πρώτο δείγμα γραφής στο GR Yaris M concept. με τους μηχανικούς να υποστηρίζουν πως είναι εξαιρετικά δεκτικός στο tuning και πως μπορεί εύκολα να αποδώσει και 600 άλογα.

Η ιαπωνική φίρμα όμως δεν σταματά εκεί. Στην φετινή Έκθεση Κινητικότητας της Ιαπωνίας, αποκάλυψε πως έχει σχεδόν έτοιμο έναν ολοκαίνουργιο V8 κινητήρα, ο οποίος μάλιστα θα έρθει τόσο σε μία πιο ήπια μορφή όσο και σε μία πιο αγριεμένη.

Σε συνέντευξη του, ο υπεύθυνος κινητήρων της Toyota, Takashi Uehara, επιβεβαίωσε τις φήμες για έναν V8 κινητήρα με διπλό τούρμπο. Εξήγησε ότι η βάση για αυτή τη νέα οκτακύλινδρη διάταξη σχετίζεται «ευρέως» με το νέο τετρακύλινδρο 2λιτρο κινητήρα.

Ενώ ο νέος V8 δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο μοντέλο της Toyota θα χρησιμοποιηθεί (σίγουρα πάντως θα είναι GR), είναι σχεδόν δεδομένο πως θα τοποθετηθεί στη νέα ναυαρχίδα της Lexus, το πρωτότυπο της οποίας μόλις και παρουσιάστηκε (φωτογραφίες άρθρου).

Το καλό νέο είναι πως η Toyota δεν είναι η μόνη εταιρία που κρατά ζωντανό τον V8. Η AMG έχει έναν κινητήρα υπό ανάπτυξη, και η μητρική της εταιρεία, η Mercedes, παραμένει αφοσιωμένη στον V12. Εν τω μεταξύ, μέσω της Porsche, ο Όμιλος Volkswagen σκοπεύει επίσης να διατηρήσει τους V8 ζωντανούς μέχρι και τη δεκαετία του 2030.