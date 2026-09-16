Μετά το υβριδικό diesel και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η Toyota επιβεβαίωσε ότι το θρυλικό pick-up θα αποκτήσει και σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου (Fuel Cell), με το λανσάρισμά του να έχει προγραμματιστεί για το 2028. Η Toyota μιλά πλέον επίσημα για μελλοντικό μοντέλο παραγωγής, με στόχο αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2,5 τόνους.

Το σημαντικό εδώ είναι να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς σημαίνει «υδρογονοκίνητο Hilux»

Το Fuel Cell Hilux δεν θα χρησιμοποιεί έναν συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης που καίει υδρογόνο. Θα είναι ηλεκτρικό όχημα κυψελών καυσίμου. Το υδρογόνο δηλαδή αποθηκεύεται στις δεξαμενές του οχήματος και χρησιμοποιείται από την κυψέλη καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα μηδενικών εκπομπών από την εξάτμιση, με τη Toyota να θεωρεί το υδρογόνο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για εφαρμογές όπου απαιτούνται μεγάλη αυτονομία, γρήγορος ανεφοδιασμός, υψηλή χρήση και δυνατότητα μεταφοράς φορτίου.

Πάνω από 400 χλμ. και 2,5 τόνοι ρυμούλκησης

Η αυτονομία αναμένεται να ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα, ενώ η δυνατότητα ρυμούλκησης θα φτάνει έως τους 2.500 κιλά. Πρόκειται για δύο στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα pick-up, καθώς οι επαγγελματίες και οι οδηγοί που χρησιμοποιούν ένα Hilux για εργασία δεν χρειάζονται μόνο μηδενικές εκπομπές, αλλά και δυνατότητα μεταφοράς και ρυμούλκησης χωρίς μεγάλους συμβιβασμούς. Η Toyota δεν έχει ακόμη δώσει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά για την τελική έκδοση παραγωγής, επομένως στοιχεία όπως η ισχύς, η χωρητικότητα των δεξαμενών και ο ακριβής χρόνος ανεφοδιασμού δεν έχουν ανακοινωθεί.

Από το diesel στο EV και τώρα στο υδρογόνο

Το ενδιαφέρον είναι ότι το νέο Hilux αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «πολυδιαδρομικής» στρατηγικής (multi-pathway) της Toyota.Η νέα, ένατη γενιά του pick-up προσφέρεται ήδη στην Ευρώπη με διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης. Υπάρχει το Hilux 2.8 Hybrid 48V, με diesel κινητήρα και ήπιο υβριδικό σύστημα, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει και το Hilux EV, την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική έκδοση στην ιστορία του μοντέλου. Στο μέλλον θα προστεθεί και το Fuel Cell Hilux, δημιουργώντας ένα από τα πιο διαφορετικά μείγματα κινητήρων που έχουμε δει σε ένα pick-up.

Η Toyota υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει μία λύση που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες και όλες τις αγορές. Για αυτό θέλει να προσφέρει διαφορετικές τεχνολογίες ανάλογα με τη χρήση, τις υποδομές και τη διαθεσιμότητα κάθε μορφής ενέργειας.

Μάλιστα η Toyota GAZOO Racing σχεδιάζει να συμμετάσχει το 2027 στο Dakar Rally, στην κατηγορία Future Mission 1000, με ένα Hilux Fuel Cell. Είναι γνωστό πως η ιαπωνική φίρμα χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως πεδίο εξέλιξης των τεχνολογιών υδρογόνου και θεωρεί τις ακραίες συνθήκες αγώνων έναν τρόπο για να βελτιώσει την απόδοση, την αξιοπιστία και την αντοχή των συστημάτων της. Έτσι, το αγωνιστικό Hilux θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα πολύ σκληρό εργαστήριο πριν από την άφιξη της έκδοσης παραγωγής.

Το Hilux είναι μόνο ένα κομμάτι της μεγαλύτερης στρατηγικής της Toyota

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα ότι θα προμηθεύσει τη Scania με τρίτης γενιάς συστήματα κυψελών καυσίμου για 40 βαρέα οχήματα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν πραγματικές επιχειρησιακές δραστηριότητες το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το νέο σύστημα Fuel Cell της Toyota αποδίδει, σύμφωνα με την εταιρεία, διπλάσια ισχύ και διπλάσια αντοχή σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, ενώ προσφέρει περίπου 20% καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος.

Το μεγάλο στοίχημα είναι οι υποδομές

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης που η Toyota αναγνωρίζει ότι πρέπει να λυθεί. Ο λόγος για τις υποδομές υδρογόνου. Όσο ικανό και αν είναι ένα όχημα Fuel Cell, δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζικά χωρίς επαρκές δίκτυο ανεφοδιασμού και διαθέσιμο υδρογόνο. Στην Ευρώπη, η εταιρεία αναφέρει ήδη σχετικές πρωτοβουλίες στη Γερμανία και την Ολλανδία, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος της είναι τα 700 bar να αποτελέσουν το πρότυπο για τα οχήματα και προϊόντα κυψελών καυσίμου.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι αν η Toyota θα φτιάξει υδρογονοκίνητο Hilux. Αυτό έχει ήδη επιβεβαιωθεί. Το ερώτημα είναι αν μέχρι το 2028 θα υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για να το χρησιμοποιούν πραγματικά οι πελάτες.