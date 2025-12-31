Το σημείο εκκίνησης της σειράς σπορ αυτοκινήτων GR που έκανε το ντεμπούτο του το 2017 ανάγεται στην Team GAZOO, η οποία ξεκίνησε το 2007 από τον Toyota Master Driver Hiromu Naruse και τον τότε Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Akio Toyoda (νυν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου).

Με τη φιλοσοφία της βελτίωσης ανθρώπων και οχημάτων μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων, η ομάδα ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον 24ωρο αγώνα του Nürburgring, ο οποίος λέγεται ότι είναι ο πιο δύσκολος από όλους τους αγώνες αντοχής.

Από τότε, η TGR, η οποία ιδρύθηκε το 2015, συνεχίζει να επιδιώκει την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων μέσα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εφαρμόζοντας στην ανάπτυξη οχημάτων παραγωγής τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και τα σχόλια των οδηγών από τη συμμετοχή σε διάφορα μηχανοκίνητα αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC) της FIA, του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA και του Ράλι Ντακάρ.

Εκτός από την ενσάρκωση της έντονης επιθυμίας του Προέδρου Toyoda, γνωστού και ως Master Driver Morizo, να επιταχύνει περαιτέρω και να μεταδώσει την βασική αποστολή της μάρκας GR, η οποία είναι η κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το τελευταίο βίντεο της μάρκας TGR αναλαμβάνει την πρόκληση να εκφράσει το μάθημα «οι δρόμοι φτιάχνουν αυτοκίνητα» που έμαθε ο Master Driver Morizo​​στο Nürburgring.

Τέσσερα αγωνιστικά αυτοκίνητα—το GR YARIS Rally1 που αγωνίστηκε στο WRC, το GR010 HYBRID που αγωνίστηκε στο WEC, το DKR GR Hilux που πρόκειται να αγωνιστεί στο Ράλι Ντακάρ, και το νέο GR GT3 που στοχεύει στο FIA GT3—υπογραμμίζουν την γρήγορη δράση του βίντεο μαζί με τη νέα ναυαρχίδα της GR, GR GT.

Η παραγωγή επικεντρώθηκε στη λήψη και παρουσίαση καθηλωτικών, πραγματικών σκηνών με μαγευτικές επιδόσεις πίσω από το τιμόνι από επαγγελματίες οδηγούς σε αγωνιστικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας όσο το δυνατόν πιο κοντά σε υψηλές ταχύτητες.

Τα καθήκοντα οδήγησης για τα πολλαπλά γυρίσματα του βίντεο εκπληρώθηκαν από επαγγελματίες οδηγούς, με τον Takamoto Katsuta να οδηγεί το GR YARIS Rally1, τον Kamui Kobayashi να χειρίζεται το GR010 HYBRID και τον Akira Miura να είναι υπεύθυνος για το DKR GR Hilux. Επαγγελματίες οδηγοί που λειτουργούν και ως οδηγοί εξέλιξης έπαιξαν επίσης ρόλο, με τον Tatsuya Kataoka να οδηγεί το GR GT3 και τον Hiroaki Ishiura να οδηγεί το GR GT.