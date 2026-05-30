Η Toyota ετοιμάζεται να ρίξει στην αγορά ένα από τα πιο φιλόδοξα και ακραία project στην ιστορία της Gazoo Racing, το GR GT (δείτε ΕΔΩ όλα τα στοιχεία του μοντέλου). Το επερχόμενο hybrid supercar της μάρκας, δεν θα είναι απλώς ένα ακριβό performance μοντέλο, αλλά ένα σύνολο που θα αποκτήσεις, αφού αποδείξεις πως πραγματικά το θέλεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Toyota σχεδιάζει ένα αυστηρό σύστημα επιλογής πελατών, σχεδόν σαν διαδικασία πρόσληψης, προκειμένου να αποφύγει τη μεταπώληση και να διασφαλίσει ότι τα αυτοκίνητα θα καταλήγουν σε πραγματικούς enthusiasts και όχι σε επενδυτές. Για αυτό, όπως αναφέρεται, η διαδικασία αγοράς θα περιλαμβάνει εκτενή αξιολόγηση του υποψήφιου πελάτη, σε ένα μοντέλο που θυμίζει περισσότερο προσωπική συνέντευξη παρά τυπική συναλλαγή αντιπροσωπείας.

Μάλιστα, στελέχη της Gazoo Racing περιγράφουν τη διαδικασία ως “interview process”, με στόχο να εντοπιστούν οι πιο κατάλληλοι ιδιοκτήτες, αυτοί που κατανοούν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου και σκοπεύουν να το οδηγήσουν κανονικά και όχι να το κρατήσουν ακίνητο ως επένδυση.

Lexus showroom και GR specialists στο παιχνίδι

Το GR GT δεν θα ακολουθήσει την κλασική διαδρομή των Toyota dealers. Το μοντέλο θα διατεθεί μέσω επιλεγμένων Showrooms, με ειδικά εκπαιδευμένους “GR Meisters” να αναλαμβάνουν τον ρόλο του προσωπικού συμβούλου του πελάτη από την πρώτη επαφή μέχρι την παράδοση.

Hybrid V8 με 650 άλογα και 850 Nm ροπής

Πίσω από τη φιλοσοφία της επιλογής πελάτη, κρύβεται ένα τεχνολογικά πολύ σοβαρό σύνολο. Το GR GT αναμένεται χρησιμοποιεί έναν twin-turbo 4.0 V8 κινητήρα με υβριδική υποβοήθηση, με απόδοση που ξεπερνά τους 650 ίππους και ροπή κοντά στα 850 Nm. Η στρατηγική πίσω από το GR GT δείχνει πως η Toyota επιχειρεί να “θωρακίσει” την εικόνα του μοντέλου της, χτίζοντας αποκλειστικότητα όχι μόνο μέσω τιμής ή επιδόσεων, αλλά μέσω πρόσβασης.

Σε μια εποχή όπου τα συλλεκτικά performance cars γίνονται αντικείμενα κερδοσκοπίας, το GR GT επιχειρεί να επαναφέρει μια πιο “καθαρή” petrolhead φιλοσοφία που στοχεύει στην οδήγηση και όχι στην επένδυση.