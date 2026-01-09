Η Toyota αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να πάει κόντρα στο ρεύμα, παρουσιάζοντας στο Tokyo Auto Salon 2026, το GR Yaris Morizo RR. Μια ειδική, περιορισμένης παραγωγής έκδοση που ανεβάζει περαιτέρω τον πήχη των hot hatch σε επίπεδα… καθαρόαιμου track tool. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που δεν δημιουργήθηκε για να εντυπωσιάσει στα χαρτιά, αλλά για να αντέχει στην καταπόνηση της πίστας και να προσφέρει ανόθευτη οδηγική εμπειρία.

Φυσικά η ονομασία Morizo δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί το αγωνιστικό ψευδώνυμο του ίδιου του Akio Toyoda, ο οποίος έχει εμπλακεί άμεσα στην εξέλιξη της συγκεκριμένης έκδοσης. Το Morizo RR βασίζεται σε δεδομένα από πραγματική αγωνιστική χρήση, με δοκιμές και ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε απαιτητικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του Nürburgring Nordschleife.

Στην καρδιά του βρίσκεται ο γνωστός 1.6 λίτρων τρικύλινδρος turbo κινητήρας G16E-GTS, ένας από τους πιο εντυπωσιακούς κινητήρες παραγωγής της σύγχρονης εποχής. Στην έκδοση Morizo RR αποδίδει περίπου 300 ίππους και 400 Nm ροπής, με την ισχύ να μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω του εξελιγμένου συστήματος GR-Four AWD, το οποίο έχει δεχθεί ειδική ρύθμιση για ακόμη ταχύτερη και πιο ακριβή κατανομή ροπής.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο πλαίσιο και την ανάρτηση, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά σε σχέση με το στάνταρ GR Yaris. Σκληρότερα ελατήρια, επαναρυθμισμένα αμορτισέρ και ενισχυμένα σημεία ακαμψίας συμβάλλουν σε μειωμένες κλίσεις, καλύτερο έλεγχο των φορτίων και αυξημένη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει ξεκάθαρα πιο «δεμένο» και άμεσο, ειδικά σε οριακές συνθήκες.

Το σύστημα πέδησης έχει επίσης ενισχυθεί, με δισκόφρενα υψηλής αντοχής στη θερμική καταπόνηση, σχεδιασμένα να αντέχουν παρατεταμένη χρήση σε πίστα. Οι ελαφριές ζάντες συνδυάζονται με ελαστικά υψηλής πρόσφυσης, ενισχύοντας το κράτημα και την ακρίβεια.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αεροδυναμική, με στοιχεία από ανθρακονήματα όπως τη μεγάλη πίσω αεροτομή, το εμπρός splitter, τις πλαϊνές ποδιές και το ειδικό καπό, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία αυξημένης κάθετης δύναμης και στη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρα οδηγoκεντρική. Η Toyota έχει περιορίσει τα περιττά στοιχεία άνεσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση βάρους, στα σπορ καθίσματα και σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει περισσότερο αγωνιστικό παρά καθημερινό αυτοκίνητο της B κατηγορίας.

Η παραγωγή του GR Yaris Morizo RR θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη (200 μονάδες), γεγονός που το καθιστά όχι μόνο το πιο ακραίο GR Yaris μέχρι σήμερα, αλλά και ένα μελλοντικά συλλεκτικό μοντέλο. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα hot hatch γίνονται πιο “πολιτισμένα”, η Toyota επιλέγει τον δύσκολο δρόμο: αυτόν της αυθεντικής οδηγικής απόλαυσης.