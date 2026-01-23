Η Toyota Gazoo Racing (TGR) ανακοίνωσε επίσημα μια ξεχωριστή ειδική έκδοση του GR Yaris, η οποία φέρει το όνομα Sébastien Ogier 9x World Champion Edition και αποτελεί φόρο τιμής στην απίθανη καριέρα του εννιά φορές Πρωταθλητή του WRC, Sébastien Ogier. Η αποκάλυψη του πρωτότυπου αυτού μοντέλου έγινε στο πλαίσιο του Rallye Monte-Carlo (που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη), στον πρώτο γύρο του Πρωταθλήματος, εκεί όπου ο Γάλλος οδηγός κατάφερε το 2025 να γράψει ιστορία εξασφαλίζοντας τον ένατο τίτλο στην καριέρα του.

Η Sébastien Ogier 9x World Champion Edition βασίζεται στην πιο δυναμική έκδοση του GR Yaris με πακέτο Aero Performance. Ένα σύνολο που ήδη χαρακτηρίζεται από αυξημένη αεροδυναμική, σκληρότερο πλαίσιο και ακόμα πιο «σπορ» ρύθμιση, όλα εμπνευσμένα από τις εμπειρίες των αγώνων.

Η ειδική έκδοση όμως, προσθέτει μοναδικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις οδηγικές προτιμήσεις και τη φιλοσοφία του Ogier: ξεχωριστές ρυθμίσεις εμπλοκής της τετρακίνησης, ειδικές λειτουργίες ελέγχου και προσωπικά χαρακτηριστικά στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Κεντρικό στοιχείο του μοντέλου είναι το νέο σύστημα επιλογής 4WD που αναπτύχθηκε από κοινού με τον ίδιο τον Ogier και αντικαθιστά τη βασική «TRACK» λειτουργία. Αυτή η λειτουργία προσφέρει μια κατανομή 40:60 εμπρός-πίσω της ροπής, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και ενότητα ανάμεσα σε οδηγό και αυτοκίνητο στις απαιτητικές συνθήκες. Παράλληλα, η λειτουργία «MORIZO» (ονομασμένη από το ψευδώνυμο του Προέδρου της Toyota, Akio Toyoda) αντικαθιστά την τυπική «GRAVEL» ρύθμιση και προσφέρει βελτιωμένη πρόσφυση και επιτάχυνση σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση.

Αισθητικά, η έκδοση ξεχωρίζει με τη ειδική εξωτερική απόχρωση «Black Gravite», μια σκούρα απόχρωση που παραπέμπει στην ιστορική συμμετοχή και τα χρώματα της TGR στους αγώνες . Οι ματ μαύρες ζάντες, οι μπλε δαγκάνες φρένων που παραπέμπουν στην υπογραφή του Ogier, καθώς και οι τριχρωματικές πινελιές στη μάσκα (εμπνευσμένες από τη γαλλική σημαία) υπογραμμίζουν τη συλλεκτική φύση της έκδοσης. Το εσωτερικό διακρίνεται από το εξειδικευμένο τιμόνι με τριχρωμία και ειδική ένδειξη λειτουργιών, καθώς και από την πλάκα με τον σειριακό αριθμό που μαρτυρά τη μοναδικότητα κάθε μοντέλου.

Η ειδική αυτή έκδοση θα διατεθεί σε περιορισμένο αριθμό περίπου 200 αυτοκινήτων παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 100 προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά, με τις παραγγελίες να ξεκινούν από την άνοιξη του 2026.

Η κίνηση αυτή της Toyota Gazoo Racing όχι μόνο τιμά τη διαδρομή ενός ζωντανού θρύλου των rally, αλλά εντάσσεται και στη στρατηγική της μάρκας να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση ανάμεσα στο motorsport και τα σπορ μοντέλα μοντέλα παραγωγής της,