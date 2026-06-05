Η Toyota Gazoo Racing ανεβάζει ξανά τον πήχη στην κατηγορία των hot hatch, παρουσιάζοντας τη νέα GRMN Corolla, την πιο ακραία και track-focused εκδοχή της Corolla που έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια “βελτιωμένη” GR Corolla, αλλά για ένα αυτοκίνητο που έχει εξελιχθεί με ξεκάθαρο στόχο την πίστα και ειδικά το Nürburgring.

GRMN Corolla: η κορυφή της οικογένειας GR

Η GRMN Corolla τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας των Corolla υψηλών επιδόσεων, πάνω ακόμα και από την ήδη σκληροπυρηνική GR Corolla. Η Toyota έχει εξελίξει το μοντέλο με βάση την εμπειρία της από αγώνες αντοχής και δοκιμές στο Nürburgring, όπου τα αυτοκίνητα λειτουργούν συνεχώς σε υψηλά φορτία και ακραίες θερμοκρασίες, δοκιμάζοντας στο όριο κάθε μηχανικό και αεροδυναμικό στοιχείο.

Περισσότερη ροπή και πιο “γεμάτη” απόκριση

Στην καρδιά της GRMN Corolla παραμένει ο γνωστός 1.6 turbo τρικύλινδρος κινητήρας απόδοσης 304 ίππων, όμως η Toyota έχει προχωρήσει σε στοχευμένες αναβαθμίσεις.

Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη ροπή στα 415 Nm (+15) και πιο άμεση απόκριση στις μεσαίες στροφές, κάτι που κάνει το αυτοκίνητο πιο αποτελεσματικό στην έξοδο των στροφών και πιο σταθερό σε συνεχή πίεση στην πίστα. Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο έξι σχέσεων ενώ η κίνηση μεταφέρεται στους πίσω τροχούς στην ευθεία και στους τέσσερις όταν απαιτείται.

Λιγότερο βάρος

Η Toyota έχει αφαιρέσει τα πίσω καθίσματα, μετατρέποντας το μοντέλο ουσιαστικά σε 2θέσιο, με στόχο τη βελτίωση της κατανομής και της συνολικής συμπεριφοράς στο όριο. Το συνολικό όφελος φτάνει περίπου τα 30 κιλά σε σχέση με την απλή GR Corolla. Παράλληλα, έχουν χρησιμοποιηθεί ελαφρύτερα υλικά και carbon στοιχεία σε αμάξωμα και αεροδυναμικά μέρη ενώ υπάρχουν και εκτεταμένες αεροδυναμικές παρεμβάσεις. Φυσικά και η ανάρτηση έχει επαναρυθμιστεί με πιο σκληρή και πιο αγωνιστική λογική, με στόχο τη μέγιστη ακρίβεια και καλύτερη πληροφόρηση προς τον οδηγό.

Έτοιμη να γράψει ιστορία στους χρόνους των hot hatches στο Nurbrurgring, αν και το μοντέλο δυστυχώς δεν θα διατεθεί στην Ευρώπη.