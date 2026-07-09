Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Στο Service Park στο Λουτράκι, η Toyota Hellas, ως Proud Mobility Sponsor του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, υλοποίησε στοχευμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων. Βασικός στόχος ήταν η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πραγματική καινοτομία. Για αυτό φιλοξένησε φοιτητές και νέους επιστήμονες, προσφέροντάς τους ουσιαστική βιωματική εμπειρία από τον κόσμο του motorsport και της σύγχρονης κινητικότητας.

Η αρχή των εκπαιδευτικών επισκέψεων έγινε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με την εταιρεία να φιλοξενεί τους σπουδαστές Μηχανοτρονικής του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, συνοδευόμενους από τον κ. Δημήτρη Τσίρκα, Γενικό Διευθυντή της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ και την κ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Alphabet Education.

Η συγκεκριμένη βιωματική δράση έρχεται ως φυσική συνέχεια του πρόσφατου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Toyota Hellas και της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, ενισχύοντας στην πράξη το «Πρόγραμμα Υβριδικής Τεχνολογίας» της Toyota, που στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών και στην άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Τους φοιτητές καλωσόρισαν στον χώρο ο κ. Hermann Riedl, President & Managing Director της Inchcape Hellas, ο Πρόεδρος της Motorsport Greece, κ. Τάκης Πουρναράκης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου, κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης και ο Παναγιώτης Γαρατζιώτης, επικεφαλής τεχνικής εκπαίδευσης της Toyota Hellas. Οι σπουδαστές εστίασαν στις τεχνολογικές καινοτομίες της εταιρείας, εξετάζοντας από κοντά τα οχήματα που υλοποιούν τη στρατηγική Multi-Path. Ειδικότερα, γνώρισαν τις τεχνολογίες πίσω από το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux All Electric, το Toyota C-HR+ All Electric και το πρωτότυπο GR Yaris H2 Concept.

Τη σκυτάλη πήραν οι συμμετέχοντες του 4th Hydrogen Summer School (μια πρωτοβουλία του CluBE και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και τα μέλη της φοιτητικής ομάδας PROM Racing του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν εκ νέου ο κ. Πουρναράκης και ο κ. Γκιώνης, ο Νικόλαος Ντάβος, Συνιδρυτής και Διαχειριστής του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και ο Σάββας Δουβαρτζίδης, Πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες & Τεχνολογίες Υδρογόνου», ενώ τους συμμετέχοντες χαιρέτισε και ο κ. Ιωάννης Μωραΐτης, Director of CEOs Communication της Hydrogen Europe.

Το ενδιαφέρον του Hydrogen School κορυφώθηκε στην εις βάθος παρουσίαση του καινοτόμου GR Yaris H2, όπου οι συμμετέχοντες κατανόησαν στην πράξη τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης υδρογόνου και τον ρόλο του στην απολιγνιτοποίηση των μεταφορών. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, επιβεβαιώθηκε στην πράξη η αξία της σύμπραξης μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και βιομηχανίας. Η άμεση τριβή των αυριανών επαγγελματιών με τεχνολογίες αιχμής και ο ανοιχτός διάλογος με τους ανθρώπους που τις εξελίσσουν, προσδίδουν στην ακαδημαϊκή γνώση προστιθέμενη αξία και πρακτική διάσταση. Στο ίδιο πλαίσιο, η ομάδα της PROM Racing εστίασε στη λειτουργία της TOYOTA GAZOO Racing και στις απαιτήσεις εξέλιξης της μηχανολογίας σε συνθήκες Παγκόσμιου Πρωταθλήματος (WRC).

Η επιτυχία των εκπαιδευτικών επισκέψεων βασίστηκε σε ουσιαστικό και άμεσο διάλογο των φοιτητών με τα εξειδικευμένα στελέχη της TOYOTA. Η κα. Τζίνα Ρουμπάκου, Corporate Communication Manager της Toyota Hellas, καλωσόρισε τους φοιτητές και συντόνισε την ομαλή διεξαγωγή των ξεναγήσεων στους χώρους του Service Park. Παράλληλα, οι κ. Ηλίας Καραΐσκος (Group Product Manager After Sales, Toyota Hellas) και Άρης Κωστάκης (Product Manager, Toyota Hellas), ανέλαβαν την παρουσίαση των οχημάτων, μοιράζοντας κρίσιμες τεχνικές πληροφορίες. Τέλος, ο κ. James Olden, Οδηγός του Yaris H2 και TOYOTA GAZOO Racing customer motorsport specialist της Toyota Motor Europe, παρουσίασε στους φοιτητές σε πρακτικό επίπεδο το όχημα υδρογόνου, εξηγώντας αναλυτικά τη φιλοσοφία λειτουργίας του και λύνοντας τις τεχνικές τους απορίες.

Ο κ. Hermann Riedl, President & Managing Director της Inchcape Hellas, αναφέρθηκε στον ευρύτερο στόχο της πρωτοβουλίας:

«Η κινητικότητα της νέας εποχής και η ραγδαία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών επαναπροσδιορίζει ουσιαστικά τους τεχνικούς ρόλους και τις απαιτούμενες δεξιότητες. Η πρόκληση πλέον δεν αφορά μόνο την εξεύρεση καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά την ανάγκη να κάνουμε τον κλάδο πιο ελκυστικό για τους νέους, ευθυγραμμίζοντας την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Μέσα από ουσιαστικές δράσεις όπως αυτές στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, φέρνουμε τη νέα γενιά σε άμεση επαφή με την καινοτομία στην πράξη. Ως οργανισμός, επενδύουμε σταθερά στους ανθρώπους και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αποτελέσουν την επόμενη γενιά τεχνικών και να διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.»