Εάν σας ρωτήσουμε τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε την λέξη Toyota, είμαστε σίγουροι πως η απάντηση θα είναι η αξιοπιστία. Και όχι τυχαία, καθώς η ιαπωνική εταιρία έχει γίνει συνώνυμο της εγγύησης και πλέον είναι σε θέση να το “γιορτάζει” με εκδηλώσεις που δείχνουν στην πράξη την επιτυχία της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η όγδοη διοργάνωση του High-Mileage Day, που πραγματοποιήθηκε στην Toyota Collection, στην Κολωνία της Γερμανίας. Συνολικά 96 Toyota και Lexus με περισσότερα από 200.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ συγκεντρώθηκαν στην εκδήλωση, έχοντας διανύσει αθροιστικά σχεδόν 30 εκατομμύρια χιλιόμετρα! Πίσω από κάθε αυτοκίνητο, βέβαια, υπάρχει και μια διαφορετική ιστορία. Και αυτή που ξεχώρισε περισσότερο αφορά ένα Toyota MR2 του 1990.

677.000 χιλιόμετρα με τον κινητήρα που είχε όταν βγήκε από το εργοστάσιο

Η Claudia Noder αγόρασε ολοκαίνουργιο το χειροκίνητο Toyota MR2 της το 1990 και, 36 χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να το οδηγεί. Το κεντρομήχανο ιαπωνικό σπορ μοντέλο έχει πλέον συμπληρώσει περισσότερα από 677.000 χιλιόμετρα, χωρίς να έχει χρειαστεί ποτέ αντικατάσταση κινητήρα. Για περίπου τρεις δεκαετίες, το MR2 αποτελούσε το καθημερινό της μεταφορικό μέσο για τη διαδρομή από και προς την εργασία της, καλύπτοντας περίπου 124 χιλιόμετρα κάθε ημέρα, ενώ εξακολουθεί να το χρησιμοποιείται όλο τον χρόνο. Μάλιστα, μέσα στο 2026 πραγματοποίησε ταξίδι στα Βαλκάνια συνολικής απόστασης σχεδόν 5.800 χιλιομέτρων.

Land Cruiser με 539.000 χλμ. και οδηγό που έχει ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η ιστορία του Georg Hessmann, ο οποίος ασχολείται με τα Toyota Land Cruiser από το 1987. Το σημερινό του αυτοκίνητο, ένα Land Cruiser HZJ75, έχει διανύσει 539.000 χιλιόμετρα, ενώ ο ίδιος έχει ξεπεράσει συνολικά το ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι διαφορετικών Land Cruiser. Η αγάπη του για τα μεγάλα ταξίδια και τις εκτός δρόμου διαδρομές παραμένει αναλλοίωτη, ενώ το πάθος του για τα συγκεκριμένα μοντέλα έχει περάσει και στην επόμενη γενιά. Ο γιος του διαθέτει ένα Land Cruiser HZJ73 με 575.000 χιλιόμετρα, ενώ εργάζεται ως τεχνικός υποστήριξης στο Dakar Classic.

Το Prius που συνεχίζει να καίει μόλις 5 λίτρα

Στη συνάντηση βρέθηκε και ένα Toyota Prius πρώτης γενιάς, ιδιοκτησίας του Christian Bujack, με 369.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ο ιδιοκτήτης του διανύει περισσότερα από 20.000 χιλιόμετρα ετησίως και, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες καταγραφές του, η μέση κατανάλωση βρίσκεται περίπου στα 5 λτ./100 χλμ. Δεν είναι και μικρό επίτευγμα για ένα αυτοκίνητο που αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους της υβριδικής τεχνολογίας και πλησιάζει πλέον τα 30 χρόνια ζωής.

Σχεδόν 30 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε μία συνάντηση

Το High-Mileage Day δεν είναι απλώς μια συγκέντρωση παλιών αυτοκινήτων. Είναι μια συνάντηση ανθρώπων που έχουν συνδέσει τη ζωή τους με τα οχήματά τους και συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν, ακόμη και όταν το οδόμετρο έχει ξεπεράσει αριθμούς που για πολλούς μοιάζουν απλησίαστοι. Τα 96 Toyota και Lexus που βρέθηκαν στην Κολωνία είχαν διανύσει συνολικά σχεδόν 30 εκατομμύρια χιλιόμετρα, με τους ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν ειδικά πιστοποιητικά και αυτοκόλλητα ως μέλη του High-Mileage Club.