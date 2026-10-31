Η Toyota προετοιμάζει την επόμενη γενιά των υβριδικών της συστημάτων, παρουσιάζοντας έναν ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο κινητήρα 1.5 λίτρων, ο οποίος έχει σχεδιαστεί εξαρχής για να συνεργάζεται με ηλεκτρική τεχνολογία. Ο στόχος της ιαπωνικής εταιρείας είναι να πετύχει βελτίωση στην οικονομία καυσίμου που θα ξεπερνά το 15%, μέσα από μια συνολική ανασχεδίαση του κινητήρα και των επιμέρους εξαρτημάτων του υβριδικού συστήματος.

Η νέα μονάδα θα διατίθεται σε ατμοσφαιρική και υπερτροφοδοτούμενη εκδοχή, ενώ θα συνδυάζεται με μικρότερους και ελαφρύτερους ηλεκτροκινητήρες, μονάδες ελέγχου ισχύος και inverter. Το σημαντικό είναι ότι η Toyota δεν περιορίστηκε στην προσαρμογή ενός υπάρχοντος βενζινοκινητήρα στις ανάγκες της υβριδικής κίνησης. Αντίθετα, εξέλιξε από κοινού τον κινητήρα, το υβριδικό σύστημα και τα ηλεκτρονικά ισχύος, αντιμετωπίζοντάς τα ως ένα ενιαίο σύνολο.

Νέος κινητήρας από λευκό χαρτί

Ο νέος τετρακύλινδρος κινητήρας είναι μικρότερος και αποδοτικότερος από τις προηγούμενες αντίστοιχες μονάδες της Toyota. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ατμοσφαιρική έκδοση έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει το εύρος επιδόσεων που εξυπηρετούν σήμερα τόσο ο υβριδικός κινητήρας των 1,8 λίτρων όσο και ο τρικύλινδρος 1.500άρης της γκάμας της.

Η Toyota θέτει ως στόχο τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου κατά περισσότερο από 15%. Για να το πετύχει, εστιάζει:

στις χαμηλότερες μηχανικές τριβές

στην αποτελεσματικότερη θερμική διαχείριση

στον περιορισμό των ηλεκτρικών απωλειών

στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης

Η εταιρεία δεν παρουσιάζει ακόμη συγκεκριμένες τιμές κατανάλωσης ή επιδόσεων για κάποιο μοντέλο παραγωγής. Το ποσοστό του 15% αποτελεί στόχο εξέλιξης για το νέο σύστημα και όχι πιστοποιημένο αποτέλεσμα σε κάποιο ήδη διαθέσιμο αυτοκίνητο.

Μία αρχιτεκτονική για ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα

Εξίσου σημαντική με τον νέο κινητήρα είναι η πλατφόρμα πολλαπλών επιλογών κίνησης (multi-pathway platform) που εξελίσσει παράλληλα η Toyota. Η βασική ιδέα είναι ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα plug-in hybrid και τα συμβατικά υβριδικά μοντέλα θα μπορούν να βασίζονται σε κοινή αρχιτεκτονική.

Η νέα υβριδική μονάδα έχει μικρότερες διαστάσεις, κάτι που επιτρέπει την ενσωμάτωσή της στην ίδια βασική πλατφόρμα χωρίς να επηρεάζονται, σύμφωνα με την Toyota, οι αναλογίες του αμαξώματος, οι χώροι της καμπίνας ή οι δυνατότητες του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η χαμηλότερη κατασκευή του κινητήρα και του υβριδικού συστήματος δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στους σχεδιαστές, επιτρέποντας χαμηλότερο εμπρός μέρος και πιο δυναμικές αναλογίες.

Τα υβριδικά παραμένουν μέρος της στρατηγικής της Toyota

Η εξέλιξη του νέου συστήματος εντάσσεται στη στρατηγική πολλαπλών τεχνολογικών επιλογών της Toyota για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας. Η εταιρεία εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα αποδοτικότερα υβριδικά μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών, παράλληλα με την ανάπτυξη των αμιγώς ηλεκτρικών και των οχημάτων κυψελών καυσίμου. Μάλιστα, αναφέρει ότι το νέο σύστημα εξελίσσεται ώστε να μπορεί να λειτουργεί και με ανανεώσιμα καύσιμα ή καύσιμα ουδέτερου ανθρακικού αποτυπώματος. Παράλληλα, η Toyota σχεδιάζει να διαθέσει τις νέες τεχνολογίες κινητήρων και υβριδικών συστημάτων και σε άλλους κατασκευαστές τα επόμενα χρόνια.

Το πότε ακριβώς θα εμφανιστούν τα πρώτα μοντέλα με τη νέα γενιά κινητήρων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Το σαφές μήνυμα, πάντως, είναι ότι η Toyota δεν εγκαταλείπει την υβριδική τεχνολογία, αλλά επιχειρεί να την εξελίξει σε συνδυασμό με μια κοινή αρχιτεκτονική που θα μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές μορφές ηλεκτροκίνησης.