Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα από τα ελάχιστα μοντέλα στην ιστορία που αγαπήθηκε τόσο πολύ και έχει περάσει πλέον στα όρια του θρύλου, βγαίνει σε δημοπρασία και οι εκτιμήσεις έχουν πάρει φωτιά. Ο λόγος για το Toyota Supra που με την οδηγική του συμπεριφορά, την εμφάνιση και φυσικά τον εκπληκτικό 2JZ κινητήρα, έκανε τους πάντες να το θέλουν. Η δεκαετία του 1990 ήταν η εποχή του, όμως όσο περνάνε τα χρόνια, η αξία ανεβαίνει κατακόρυφα.

Με κάτω από 10.000χλμ. και σε άψογη κατάσταση, πόσα λέτε να πιάσει;

Ένα Toyota Supra του 1998 πρόκειται να δημοπρατηθεί και η είδηση από μόνη της έχει γίνει viral. Ο λόγος είναι πως το μοντέλο είναι σε αψεγάδιαστη κατάσταση, έχοντας “γράψει” μόλις 9.816χλμ. είναι βαμένο στο εργοστασιακό χρώμα Super White και δεν έχει ούτε μία γρατζουνιά.

Μάλιστα, εξοπλίζεται με τον 3λιτρο, διπλά τούρμπο, εν σειρά εξακύλινδρο κινητήρα 2JZ της Toyota αντί για τον ατμοσφαιρικό, ενώ διαθέτει και 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο που στέλνει την ισχύ στους πίσω τροχούς. Αποδίδει 321 άλογα και 427 Nm ροπής, ενώ καταφέρνει το 0-100 σε 4.9 δευτ. έχοντας τελική ταχύτητα στα 250χλμ./ώρα.

Επειδή ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος κινητήρας αγαπούσε και δεχόταν σε μεγάλο βαθμό το tuning, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις Supra που να μην έχει βελτιωθεί. είτε μηχανικά είτε οπτικά. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο είναι 100% εργοστασιακό.

Η ιστορία του

Το αυτοκίνητο αγοράστηκε καινούργιο τον Αύγουστο του 1998 στο Pinellas Park της Φλόριντα και παραμένει ακριβώς όπως ήταν όταν έφυγε από το εργοστάσιο. Είναι βαμμένο σε Super White και φοράει τις αυθεντικές ζάντες αλουμινίου πέντε ακτίνων με φωτεινό χρωμιωμένο φινίρισμα. Σύμφωνα με την καταχώριση, έχει “γράψει” μόνο 9.816χλμ. τα τελευταία 27 χρόνια.

Δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή για το πώς έχει αποθηκευτεί ή συντηρηθεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αν και οπτικά φαίνεται εξαιρετικά καλοδιατηρημένο. Το χρώμα δεν παρουσιάζει εμφανή ελαττώματα και το αμάξωμα φαίνεται αρκετά φρέσκο ​​ώστε να υποδηλώνει ότι πέρασε τον περισσότερο χρόνο του σε εσωτερικούς χώρους. Ομοίως, το εσωτερικό φαίνεται επίσης άψογο, ενώ η αφαιρούμενη οροφή targa δεν έχει ανοιχθεί ποτέ.

Οι εκτιμήσεις (για την δημοπρασία που θα γίνει τον Ιανουάριο) κάνουν λόγο για πάνω από 200.000 δολάρια. Εσείς πόσα θα δίνατε;