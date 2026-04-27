Κάποιες φορές η αγορά των κλασικών αυτοκινήτων βγάζει πραγματικά «διαμάντια» και αυτή είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Μια σχεδόν αχρησιμοποίητη Toyota Supra Turbo του 1987 βγαίνει σε δημοπρασία, προκαλώντας ήδη έντονο ενδιαφέρον στους συλλέκτες και τους λάτρεις των ιαπωνικών sport coupe.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 8.461 χιλιόμετρα από τότε που βγήκε από το εργοστάσιο, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρεί ακόμα και τα εργοστασιακά του ελαστικά. Πρόκειται για ένα σπάνιο εύρημα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για ένα μοντέλο που σχεδιάστηκε για να οδηγείται και μάλιστα δυναμικά.

Η Supra τρίτης γενιάς (A70) έκανε την εμφάνισή της στα μέσα της δεκαετίας του ’80, με την έκδοση Turbo να έρχεται το 1987 και να ανεβάζει σημαντικά τον πήχη των επιδόσεων. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός εξακύλινδρος σε σειρά 3 λίτρων (7M-GTE), με turbo και intercooler, αποδίδοντας περίπου 234 ίππους και 325 Nm ροπής, νούμερα που για την εποχή την έβαζαν απέναντι σε καθιερωμένα ευρωπαϊκά sport μοντέλα.

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται στους πίσω τροχούς, ενώ δεν λείπουν στοιχεία όπως το μπλοκέ διαφορικό και η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση, που ενίσχυαν τον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης Supra, αυτό που κάνει τη διαφορά δεν είναι μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά η κατάσταση διατήρησης. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά δεν έχει χρησιμοποιηθεί, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για ένα μοντέλο που συνήθως είτε έχει «γράψει» πολλά χιλιόμετρα είτε έχει περάσει από εκτεταμένες βελτιώσεις.

Η εικόνα του (τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό) θυμίζει περισσότερο καινούργιο, παρά αυτοκίνητο τεσσάρων δεκαετιών. Και αυτό ακριβώς είναι που εκτοξεύει την αξία του στη σημερινή αγορά. Τα τελευταία χρόνια, τα ιαπωνικά sport μοντέλα των ’80s και ’90s έχουν περάσει σε μια νέα φάση, μετατρεπόμενα από απλά μεταχειρισμένα σε καθαρά συλλεκτικά αντικείμενα. Ιδιαίτερα τα αυθεντικά, «απείραχτα» δείγματα, όπως αυτό, είναι εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και φυσικά τα υψηλότερα ποσά.

Η συγκεκριμένη δημοπρασία επιβεβαιώνει ότι η αξία ενός αυτοκινήτου δεν κρίνεται μόνο από τις επιδόσεις ή το όνομα, αλλά και από την ιστορία και την κατάστασή του. Μια Supra που έχει διατηρηθεί σχεδόν ανέπαφη για σχεδόν 40 χρόνια δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα κομμάτι αυτοκινητιστικής ιστορίας.