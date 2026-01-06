Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ανώτερο στέλεχος της Toyota, άνθρωπος κλειδί, που βρίσκεται ανάμεσα στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων μοντέλων αλλά και του αγωνιστικού τμήματος της Gazoo Racing σε ανύποπτο χρόνο είπε ότι η Toyota θα επαναφέρει το MR2 και την Celica. Και μάλιστα είπε ότι ο προβληματισμός τους είναι αν θα είναι σε υβριδικές εκδόσεις η αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Μετά από αρκετούς μήνες και αφού επιβεβαιώθηκε η επιστροφή της Celica, διέρρευσε ότι στα άμεσα πλάνα του Προέδρου τη Toyota, Akio Toyoda, είναι να επιστρέψει το MR2 και μάλιστα με δίλιτρο μοτέρ, 8άρι αυτόματο κιβώτιο και 400 άλογα κάτω από το καπό.

Όμως και πάλι το εργοστάσιο δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία. Μέχρι που πριν από λίγα 24ωρα -άγνωστο πώς- διέρρευσε η τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Akio Toyoda με το δεξί του χέρι στα «αυριανά» πρότζεκτ. Στο τηλέφωνο ο πρόεδρος αναφέρεται σε ένα νέο διθέσιο μοντέλο, όπου ο κινητήρας του θα βρίσκεται στο κέντρο του αυτοκινήτου.

Αφού έγινε το σχετικό σούσουρο για την τηλεφωνική επικοινωνία και για να «μπαλώσουν» τη διαρροή, η Toyota επισημοποίησε τη συνομιλία αναρτώντας την στον επίσημο λογαριασμό της Toyota Gazoo Racing στην πλατφόρμα Χ.

Ακούστε στα ιαπωνικά τη συνομιλία

Ο διάλογος είναι στα ιαπωνικά, αλλά υπάρχει η μετάφραση, ενώ ο Akio Toyoda αποκαλείται με το ψευδώνυμο Morizo, το οποίο χρησιμοποιεί όταν οδηγεί σε αγώνες. Ακολουθεί ο σύντομος διάλογος:

Συνεργάτης: Morizo, άκουσα ότι πήρες καινούργιο αυτοκίνητο;

Morizo: Εεεε!

Συνεργάτης Υπάλληλος: Τι είδους αυτοκίνητο είναι;

Morizo: Ένα διθέσιο με κινητήρα στο κέντρο!

Συνεργάτης : Αυτό;

Morizo: Ναι, ναι, αυτό.

Συνεργάτης : Λοιπόν, τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό;

Morizo: Είναι εντάξει ως έχει, αλλά…

Συνεργάτης : Δεν θέλεις να κάνεις κάτι περισσότερο με αυτό;

Morizo: Κάτι περισσότερο… ναι.

Συνεργάτης : Θέλω να το έχω έτοιμο εγκαίρως για το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο, αλλά…

Morizo: Θα τα καταφέρεις;

Συνεργάτης: Ας το εκθέσουμε!

Morizo: Εντάξει;

Συνεργάτης : Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από το αυτοκίνητο!

Μετά από αυτή τη συνομιλία επανήλθαν τα σενάρια για την επικείμενη επιστροφή του MR2. Σημειώστε:

Διθέσιο με κεντρικά τοποθετημένο κινητήρα

Κλασσική συνταγή ιαπωνικού roadster.

Έτσι για να επαναφέρουμε τη μνήμη σας, θα αναφέρουμε ότι η Toyota κατασκεύαζε το MR2 από το 1984 έως το 2007, όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους της τέταρτης γενιάς του.

Το 2023 η Toyota είχε παρουσιάσει το FT-Se Concept, ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο σπορ μοντέλο υψηλών επιδόσεων, το οποίο θεωρήθηκε προάγγελος του νέου MR2, ενώ οι ελπίδες αναπτερώθηκαν το 2025 με το επίσης πρωτότυπο GR Yaris M Concept, το οποίο διέθετε κεντρικά τοποθετημένο δίλιτρο τετρακύλινδρο turbo κινητήρα.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Τόκιο (9-11 Ιανουαρίου), θα γίνουν από τον Akio Toyoda πολλές αποκαλύψεις…