Γιορτάζοντας μια άκρως επιτυχημένη δεκαετή πορεία με περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στην ευρωπαϊκή αγορά, το ρηξικέλευθο crossover της Toyota αρνείται να επαναπαυθεί. Το νέο Toyota C-HR, ήδη γνωστό για τον τολμηρό σχεδιασμό και τα αποδοτικά εξηλεκτρισμένα σύνολά του, γίνεται ακόμα πιο επιθετικό στην ανανεωμένη έκδοση GR SPORT.

Το C-HR αγαπήθηκε σε όλον τον κόσμο. Και ειδικά από τους απαιτητικούς ευρωπαίους οδηγούς. Η γιαπωνέζικη φίρμα για να γιορτάσει με τον τρόπο που ξέρει τα 10 χρόνια C-HR, εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, παρουσιάζει μια στιλιστική ανανέωση της έκδοσης GR SPORT, με premium ματ χρώμα αμαξώματος και ζάντες αποκλειστικής σχεδίασης.

Η προσθήκη του νέου, εντυπωσιακού ματ χρώματος Onyx Grey, σε συνδυασμό με τις αποκλειστικές ματ γκρι ζάντες 20 ιντσών, έρχεται να αναδείξει στο έπακρο τον σπορ και εκφραστικό χαρακτήρα του, μαγνητίζοντας ξανά τα βλέμματα.

Από την πρώτη του εμφάνιση, το crossover της Toyota προσέλκυσε το ενδιαφέρον με έναν μοναδικό συνδυασμό τολμηρού σχεδιασμού, συναισθηματικής απήχησης, οδηγικής απόλαυσης και αποδοτικών εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης.

Το Toyota C-HR GR SPORT αντλεί έμπνευση από τις αγωνιστικές ομάδες της Toyota που έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα, με ειδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του πλαισίου που συμπληρώνουν τις νέες επιλογές χρώματος και ζαντών.

Το head-up display περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η πανοραμική οροφή, η διχρωμία bi-tone+ και το premium ηχοσύστημα JBL διατίθενται προαιρετικά.

Όσοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη έκδοση να τους ενημερώσουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τρία συστήματα κίνησης.

Ενός 5ης Γενιάς Hybrid Electric 1,8 λίτρων με ισχύ 140 DIN hp,

Ενός hybrid 2,0 λίτρων με ισχύ 180 DIN hp και

Ενός plug-in hybrid 2,0 λίτρων που αποδίδει 223 DIN hp.

Η έκδοση GR SPORT διαθέτει αμορτισέρ με σύστημα Frequency Selective Control (FSC), τα οποία προσαρμόζουν αυτόματα τα χαρακτηριστικά απόσβεσης, βελτιστοποιώντας τόσο την οδική συμπεριφορά όσο και την ποιότητα κύλισης σε ένα ευρύ φάσμα οδικών συνθηκών. Ένα δυναμικό αμορτισέρ στο μπροστινό γόνατο μειώνει τον θόρυβο και τους κραδασμούς από τον δρόμο.

Συνδυάζοντας αισθητική και λειτουργικότητα, το νέο ματ χρώμα Onyx Grey αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την τολμηρή και δυναμική εμφάνιση του Toyota C-HR, προσδίδοντας στην έκδοση GR SPORT έναν νέο, εκφραστικό και εντυπωσιακό χαρακτήρα. Το νέο χρώμα τονίζει το αιχμηρό στυλ του Toyota C-HR, που παραπέμπει στις δυναμικές γραμμές ενός σπορ κουπέ. Το ματ Onyx Grey διατίθεται αποκλειστικά στην έκδοση GR SPORT, στη χαρακτηριστική διχρωμία bi-tone+, με το νέο χρώμα να συνδυάζεται με μαύρες επιφάνειες για τη δημιουργία αντίθεσης στην οροφή και στα πίσω τμήματα του αμαξώματος.

Η αισθητική ανανέωση ολοκληρώνεται με νέες ζάντες 20” ματ γκρι απόχρωση, σχεδιασμένες αποκλειστικά για την έκδοση GR SPORT.

Ένα concept car για τον δρόμο

Πέρα από τις αναβαθμίσεις της έκδοσης GR SPORT, το Toyota C-HR παραμένει ένα «concept car για τον δρόμο», αποτυπώνοντας το αρχικό όραμα των σχεδιαστών. Η τελευταία γενιά βασίζεται σε τέσσερις θεμελιώδεις άξονες: ελκυστική εξωτερική σχεδίαση, εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, περιβαλλοντική υπευθυνότητα και ευέλικτες και άμεσες επιδόσεις.

Ενισχύοντας τη σύνδεσή του με τους Ευρωπαίους πελάτες, το Toyota C-HR δεύτερης γενιάς, που παρουσιάστηκε το 2023, επωφελείται από σχεδιασμό, εξέλιξη και παραγωγή σε τοπικό επίπεδο.

Η υψηλή σχεδιαστική ποιότητα περιλαμβάνει premium στοιχεία, όπως οι χωνευτές λαβές θυρών, για πρώτη φορά σε μοντέλο Toyota, ο δυναμικός ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 χρώματα και η πανοραμική οροφή χωρίς σκιάδιο. Σε συνδυασμό με το διαισθητικό ψηφιακό περιβάλλον του cockpit, τα στοιχεία αυτά δημιουργούν μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο.

Μια γκάμα hybrid και plug-in hybrid συστημάτων κίνησης αξιοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία της Toyota για περισσότερη ισχύ και ροπή, προσφέροντας απολαυστική και αποδοτική οδήγηση. Τα αποδοτικά αυτά συστήματα κίνησης συμβάλλουν στην πολυτεχνολογική / multi-pathway προσέγγιση της Toyota για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας, με στόχο να προσφέρει βιώσιμες επιλογές, ανεξάρτητα από τον τόπο και τις ατομικές συνθήκες.

Το plug-in hybrid Toyota C-HR συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά και των δύο τεχνολογιών, προσφέροντας αυτονομία για την καθημερινή οδήγηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και την αξιοπιστία της υβριδικής τεχνολογίας για ξέγνοιαστα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων. Διαθέτει ισοδύναμη ηλεκτρική αυτονομία (EAER) περίπου 100 km σε αστικές συνθήκες ή έως 66 km στον συνδυασμένο κύκλο WLTP.

Το Toyota C-HR ήταν το πρώτο μοντέλο της Toyota που ενσωμάτωσε τη λειτουργία «geo-fencing» στο σύστημα «Predictive Efficient Drive», βελτιστοποιώντας τη φόρτιση της μπαταρίας και την αυτονομία. Το geo-fencing εξασφαλίζει επαρκή ηλεκτρική αυτονομία για τη διέλευση από επερχόμενες ζώνες χαμηλών εκπομπών (LEZ) ή ζώνες όπου απαιτείται η χρήση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), με έξυπνη εναλλαγή μεταξύ υβριδικής και ηλεκτρικής λειτουργίας.

Το Toyota C-HR περιορίζει περαιτέρω το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, συνδυάζοντας τις αποδοτικές υβριδικές και plug-in υβριδικές τεχνολογίες με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και υλικών χωρίς ζωικά συστατικά. Παράλληλα, προηγμένες τεχνολογίες συμβάλλουν στη μείωση του βάρους του οχήματος και των εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή.