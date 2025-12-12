Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Επίσημα το ολοκαίνουργιο Toyota C-HR+ δεν έχει παρουσιασθεί στη χώρα μας. Ωστόσο η Toyota κατάφερε να το φέρει στην Ελλάδα και να εκθέσει την ηλεκτρική έκδοση του C-HR πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Εμπορικό Κέντρο Golden Hall.

Επειδή πολλά έχουν γραφτεί για το μοντέλο αυτό και επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον η ελληνική εταιρία που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τα αυτοκίνητα Toyota αποφάσισε να εκθέσει στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σηματοδοτεί την επόμενη σελίδα στην ηλεκτρική οικογένεια της γιαπωνέζικης φίρμας.

Ας δούμε όμως ποιο είναι αυτό το νέο πολυσυζητημένο μοντέλο.

Το Toyota C-HR+ διατηρεί τον coupe-SUV χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το μοντέλο, με καθαρές γραμμές και σχεδιασμό που τονίζει τη δυναμική του παρουσία. Η προσθήκη του συμβόλου «+» σηματοδοτεί την πλήρως ηλεκτρική ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που προσφέρει η νέα πλατφόρμα BEV.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές μεγαλύτερης κατηγορίας, προσφέροντας άνετη καμπίνα, μεγάλο χώρο φόρτωσης, πανοραμική οροφή, ασύρματη φόρτιση και σύγχρονες θύρες USB. Η πλατφόρμα e-TNGA BEV συνδυάζεται με ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης ώστε η οδηγική εμπειρία να είναι σταθερή, άμεση και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση.

Το C-HR+ προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς. Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 DIN hp / 252 kW και επιταχύνει 0-100 km/h σε 5,2’’, αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές επιλογές της Toyota στην ευρωπαϊκή γκάμα. Παράλληλα, συνοδεύεται από εγγύηση μπαταρίας 1.000.000 χιλιομέτρων και έως 11 έτη, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και καθημερινής σιγουριάς.

Οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά στο Εμπορικό Κέντρο Golden Hall ( Λεωφ. Κηφισίας 37A, Μαρούσι 151 23), το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό C-SUV BEV της Toyota. Οι ώρες που μπορεί να το επισκεφθεί το κοινό είναι καθημερινά από τις 11:00 έως τις 21:00 από την Κυριακή 14/12 έως και τις 28/12. Στις 25 και 26/12, ο χώρος θα παραμείνει κλειστός.